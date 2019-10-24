Küresel rekabetin anahtarı değişim

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, küresel rekabet ile başa çıkabilmenin Ar-Ge ve inovasyonu ön plana çıkararak yaratıcı iş ve yenilik ekosistemi ile mümkün olacağını belirtti. “Küresel rekabette başarının anahtarı değişim, dolayısıyla yenilik olmaktadır” diyen Büyükdede, MMG tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışında konuştu. Büyükdede, içinde bulunulan dönemde ülkeler arasındaki ticari sınırların ortadan kalktığını aktararak, “Bu durum karşımıza klasik rekabetin yanında daha zor olarak tanımlanacak küresel rekabet kavramını ortaya çıkarmıştır. Firmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için küresel rekabet ile baş edebilecek etkin stratejiler kapsamında yeniliklere açık olması gerekmekte. Söz konusu stratejileri ve yenilikleri geliştiremeyen firmaların yaşama ve varlığını devam ettirme şansı gün geçtikçe azalmakta” ifadelerini kullandı.

Hasan Büyükdede

TEKNOLOJİ İTİCİ GÜÇ

Bu durumun sadece firmaların sorunu olmayıp devletlerinde de sorunu olmaya başladığını dile getiren Büyükdede, bu nedenle küresel rekabet ortamında sadece firmaların aksiyon almayıp devletlerin de aksiyon alması gerektiğini söyledi. Büyükdede, yeniliklerin itici gücünün teknolojik gelişimlerden geçtiğine işaret etti.

TİCARİLEŞTİRME ÖNEMLİ

Beşeri sermaye geliştirilmesi hususunun ülkelerin eğitim sistemlerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkinliği ile ilişkili olduğuna dikkati çeken Büyükdede, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beyin göçünün tersine döndürülmesi konusunda, ülkemizden beyin göçünü önlemekten ziyade diğer ülkelerde yetkin beyinlerin ülkemizde istihdam edebilecek kurumsal altyapıya ve kültür değişimine ihtiyaç duyulmaktadır.” Büyükdede, teknolojik birikimin artmasının yolunun bilginin ticarileşmesinden geçtiğini vurgulayarak, “Bilginin ticarileşmesindeki en önemli unsurlardan birisi de bilginin fikri haklarının korunmasından geçmektedir” yorumunu yaptı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, “Bizim birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım” dedi. Avdagiç, ekonomi ve ticaretin sınır tanımadığı, hatta sınırları değiştirdiği bir dönem yaşandığını belirtti.

Mallar, hizmetler, sermaye ve iş gücünün sınır tanımadığını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti: “Böyle bir dönemde şirketleri ve ülkeleri ayakta tutacak tek şey, yeni fikirler üretebilme yeteneğidir. Bu fikirlerin sürekli büyük olmasına gerek yok.”

YERLİ AKILLA KÜRESEL PAZARLARA

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Osman Balta da, “Bugün Türkiye’nin endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde olduğunu varsayarsak, sanayi devrimini sonradan yakalamamız çok büyük bir kayıp sayılmaz; fakat sanayinin dijital evresini kaçırmanın maliyeti yüksek olacak. Dünyada birçok ülke bu hususta yarış içerisinde” dedi. Zirvede her sene bir konuya odaklandıklarını aktaran Balta, bu sene de “Yerli Akılla Küresel Pazarlara” temasını benimsediklerini söyledi. Hazırladıkları zirve programıda 15 ayrı konuda her birisi alanında uzman 60’ın üzerinde konuşmacının yer alacağını aktaran Balta, “Bu Topraklarda Geliştirip Dünyaya Nasıl Pazarlayabiliriz” konusuna odaklanacaklarını söyledi.