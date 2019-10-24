Kongre turizmine 650 milyonluk yatırım

500 oda ile SPA ve konferans otel olarak hizmet verecek işletme 44 dönüm arazi üzerine kuruldu.

428 KİŞİYE İSTİHDAM

Coşkun Elik

Tesisin tanıtım toplantısında konuşan Elite World Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, “Türkiye ekonomisinin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Vanlı yatırımcı Coşkun Elik, “Bu yatırımla Sapanca ve Kocaeli’nde 428 kişiye iş imkanı sağlayacağız” bilgisini paylaştı.

AVRUPALILARI ÇEKECEK

Emel Elik

Hedeflerinin Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’daki yüksek gelir düzeyine sahip turistleri Sapanca’ya çekmek olduğunu dile getiren Elite World Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Benaroğlu da şunları kaydetti: “Sapanca’daki en yüksek oda ve toplantı kapasitesine sahip otel yatırımını gerçekleştirdik. İşletmemizi yurt dışında da tanıtıp, bu bölgeye yabancı turistleri çekeceğiz. Ayrıca aynı anda 3 bin kişiyi ağırlayabilen toplantı merkezlerimizle kongreleri Sapanca’ya çekmeyi planlıyoruz.”

Rusya’ya 800 odalı otel

St. Petersburg’da otel yatırımı için 6 yıl önce iki ayrı arsa satın alan Coşkun Elik, Rusya’yla yaşanan uçak krizi sonrasında bölgedeki yatırımı askıya almıştı. 2023 yılında ülkeye 100-150 milyon dolar arasında bir yatırımla iki otel hayata geçireceklerini açıklayan Elik, bu işletmelerin toplam 800 oda kapasitesine sahip olacağını söyledi. Yurt içinde de franchise ve managment yöntemiyle büyüme planları yaptıklarını aktaran Elik, şu an 3-4 ayrı gruptan teklif aldıklarını ifade etti.

"Doğaya duyarlı bir işletmeyiz"

Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik, otelin mimarisini doğal malzemelere dayandığını ve inşası sırasında hiçbir ağaç kesilmeden doğaya duyarlı bir konseptte yapımı tamamladıklarını söyledi. Elik, “Peyzaj çalışmaları sırasında 600’ün üzerinde ağaç ekimi gerçekleştirildi. Doğayı koruma ve çevreci bir yapı oluşturma amacıyla inşaat sürecinde çevreci uzman ekiplerle çalışmaları tamamlanan işletmemiz, LEEDS sertifikasına sahip bir işletme olma özelliği taşıyor” dedi.