Bin 110 yeni kadro açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.
Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:
Adalet Bakanlığı’na 432, Ticaret Bakanlığı’na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 50, Türkiye Adalet Akademisi’ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu’na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü’ne 39 yeni kadro ihdas edildi.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Adaylar tarafından 'Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edilmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklama şöyle:<br><br>\"Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır.<br><br>Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır.
Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. <br><br>Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.\"
Alınacak personelin birimlere göre dağılımı...
Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Yeni alımlar için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:<br><br>a) Türk Vatandaşı olmak,<br><br>b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,<br>
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,<br><br>e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,<br>
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,<br><br>g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)<br>
Binlerce personel alınacak: Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu
Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından çok önemli bir açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda kadro dağılımına ilişkin tablo da yayınlandı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...