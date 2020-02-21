Kuveyt Türk’ten üretime ve yatırıma sağlam destek

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, hayata geçirdiği kampanyalarla reel ekonomiyi desteklemeye ve ticari işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Nakdi finansmandan Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na, Cebim POS’tan Tedarikçi Finansmanına, leasing’den Sağlam KOBİ Kart’a kadar ticari işletmelere yönelik birçok ürün ve hizmeti bulunan Kuveyt Türk, başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerine hızlı, uygun oranlı, esnek vadeli ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Makine yatırımına 1 milyar TL finansman desteği

Kuveyt Türk, üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemek amacıyla ticari müşterilerine yönelik makine finansmanı kampanyası başlattı. Ticari müşterilerine cazip kâr oranlarıyla finansman desteğinde bulunan Kuveyt Türk, başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerinin makine finansman ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla karşılıyor. Leasing ve makine taksitli ticari finansman yöntemlerinin kullandırıldığı makine finansmanı kampanyası kapsamından Kuveyt Türk’ün ticari müşterileri, TL’de 0,79’dan, ABD dolarında 0,21’den, Euro’da ise 0,19’dan başlayan kâr oranlarıyla 6 ay ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor.

Ayrıca 150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşması bulunan Kuveyt Türk, müşterilerine vade farksız ve düşük kâr paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyor. 1 milyar TL limitli Kuveyt Türk’ün makine finansmanı kampanyası Nisan sonuna kadar sürecek.

Ticari kartlarla işletmelerin yanında

Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren ticari işletmeler için geliştirdiği özel kartlarla da müşterilerine rahat nefes aldırıyor. Esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar sunan Kuveyt Türk, esnek ödeme planlarıyla işletmelerin yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel kartlar arasında Business Plus Kart, KOBİ Kart, Esnaf Kart, Sağlam Bayi Kart, Tohum Kart öne çıkıyor.

Kuveyt Türk’ün cazip kâr oranlarıyla sunduğu finansman avantajlarıyla ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiye www.kuveytturk.com.tr üzerinden ve şubelerden ulaşılabiliyor.

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