Ekonomi MB faizi yine düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MB faizi yine düşürdü

Merkez Bankası politika faizini yüzde 11,25’ten 10,75’e çekerek, 50 baz puan düşürdü. MB, düşüş gerekçesini ekonomideki ılımlı seyir ve çekirdek enflasyondaki iyileşme ile açıkladı. İş dünyasının tek haneli faiz talebini karşılamayan Merkez Bankası, tek haneli faiz indirimini bir sonraki toplantıyı bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Uysal
Murat Uysal

Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısından 50 baz puanlık faiz indirim kararı çıktı. Politika faiz oranı yüzde 11,25'ten 10,75'e çeken Merkez Bankası, düşüş kararının gerekçesini de ekonomideki ılımlı seyre ve çekirdek enflasyondaki iyileşmeye bağladı. İş dünyasının tek haneli faiz talebini karşılamayan Merkez Bankası, tek haneli faiz hayalini bir sonraki toplantıyı bıraktı.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilen Merkez Bankası açıklamasında, “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yılsonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir” denildi.

SPEKÜLATÖRLER GECİKMEDİ

  • Karar; döviz spekülatörlerini de harekete geçirdi. Her indirim öncesi “faiz düşerse döviz yükselir” argümanını kullanan birkaç banka; dolar ve avroda suni talep oluşturdu. Karar öncesinde 6,05 olan dolar/TL kuru kararın açıklanmasının hemen ardından 6,08’e kadar yükseldi. Avroda da benzer seyir gözlendi. Karar öncesinde 6,54 seviyelerinden işlemlerin gerçekleştiği avroda kararın açıklanmasının hemen ardından 6,56 seviyeleri görüldü. Ancak uzmanlar; döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlerin destek görmeyeceğini ve yükselişlerin küresel piyasalarda riskle doğru orantılı olacağını dile getiriyor.

KÜRESEL RİSKLER MERCEK ALTINDA

Nitekim Merkez Bankası da karar metninde, "Son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi. Merkez, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkilerin de yakından takip edileceğine vurgu yaptı.

Yatırımda vites büyütme vakti

Şekip Avdagiç
  • Düşen politika faizi iş dünyasının da yüzünü güldürdü. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Merkez Bankası’nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açtığını söyledi. Avdagiç, “Finansmanda tek haneye doğru yapılan bu kararlı yürüyüşünden memnunuz. Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir iyileşme yaşadık. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın koyduğu hedef doğrultusunda İTO olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak. Finansman iklimi artık bunu destekleyecek makul düzeylere indi. Ticari tarafta kredi kullanımı artıyor. Bu göstergeler iş dünyamızın azmini ve çabasını net şekilde ortaya koyuyor. Artık yatırımda vites büyütme zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Türkiye Yabancı için çok cazip

Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomideki olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, faiz indirimiyle makro verilerin daha da olumlu noktaya geleceğini belirtti. Palandöken, “Ocakta bütçenin 21,5 milyar lira fazla vermesiyle beraber 50 baz puanlık indirim para ve maliye politikalarının birbiriyle uyumlu bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Bu da tüm ekonomideki olumlu havanın daha da artmasına neden olacak. Bu ortamı yerli ve yabacı yatırımcılar çok iyi değerlendirmeli. Hem negatif reel faizler hem de döviz kurunun seviyesi, yatırım yapmak için en uygun koşulları sunuyor. Bu şekilde artan yatırımlarla Türkiye, virüs tehdidiyle küçülen dünya ekonomisinden çok farklı bir şekilde ayrışacak” dedi.

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