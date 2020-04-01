Kuyumcularda çeyrek ve gram altın kalmadı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı’daki dükkanlar tamamen kapatıldı. Buradaki toptancıların kepenk indirmesiyle kuyumcu esnafının elinde altın kalmadı. Özellikle bu dönemde ‘güvenli liman’ olarak görülen altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, fazla ürün istediğinde geri çevriliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, koronavirüse salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10 gündür Kapalıçarşı ve toptancıların kapalı olmasından etkilendiklerini söyledi.

Memiş, özellikle gram, çeyrek ve tam altın bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Çeyrek altının şu anda 565 lira olduğunu aktaran Memiş, “Normal zamanda vatandaş çeyrek altını 10 lira daha uyguna alıyordu. Piyasada altının olmaması hemen işçiliğe yansıyor” diye konuştu.

“PİYASADA TL YOK, TL BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Sarrafiye grubu denilen cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altının normalde çok yoğun bir şekilde el değiştirdiğini anlatan Memiş,

“Ama son 10 gündür cumhuriyet altınına 90-100 lira işçilik farkı koyuldu çünkü bozum ve satış arasındaki makas aralığı açıldı. Piyasada TL yok, TL bulmakta zorlanıyoruz. Toptancılar kapalı olduğu için birbirimizle alışveriş yapamıyoruz. Örneğin elimde altınım birikti, Türk Liramız yok. Bunu satıp nakite çevirmem lazım ama toptancılar ve döviz büfeleri kapalı olduğu için TL ihtiyacımı karşılayamıyorum. Aynı şekilde atölyeler kapalı olduğu altın ihtiyacımızı, müşterilerin siparişlerini temin edemiyoruz. Bu durumda işçilik maliyeti doğuyor” ifadelerini kullandı.

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EN ÇOK TALEP ÇEYREK VE GRAM ALTINA

Vatandaşlar en çok çeyrek ve gram altını sorduklarını söyleyen Memiş, “Piyasada ikisi de çok nadir bulunuyor. Olsa bile gram altın şu anda 343 lira 348 liraya satılıyor. Normalde gram altında 5 lira gibi bir işçilik ücreti yoktu. Çeyrek altın 565 lira ama vatandaşlar 570 liraya almak zorunda kalacak. Çünkü yarın bizim çeyrek altını temin etme olasılığımız yok. Darphane basıma devam etse bile dağıtıcılar, toptancılar kapalı olduğu için altının elden ele ulaşımı zorlaşıyor” dedi.

“DARPHANE PİYASAYA ALTIN SÜRSÜN”

Kur farkının piyasaya yansıdığını belirten İslam Memiş, “Biz yeni ürün alamıyoruz. Tezgahımdaki altını sattıktan sonra temin edeceğim bir yer yok. Bu da fiyatlarda oynaklığa neden oluyor. Dünya piyasalarındaki belirsizlikten dolayı gün içinde altın fiyatları 10-15 lira dalgalanıyor. Kur farkı ister istemez piyasalar yansıyor, emtia fiyatlarını da etkiliyor. Böyle olunca hem alıcı hem satıcı mağdur oluyor. Darphanenin ek mesai yaparak serbest piyasaya bir an önce altın sürmesi gerekiyor. Hepsinin değil ama toptancıların da bir an önce açılması lazım” diye konuştu.

“VATANDAŞ SAKİN OLSUN, ALTIN FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLESİN”

Altının olmamasından kaynaklı fiyat farkı olduğunu vurgulayan Memiş, “Olsa dahi yarın ben yeni ürünü yerine koyamayacağım için bir belirsizlik var. Bu belirsiz ortamlarda vatandaşların sakin olması lazım. Piyasaların normale dönmesi gerekiyor. Altın fiyatları çok yüksek, düşmesini beklesinler” uyarısında bulundu.

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“ALTIN STOĞUMUZ TÜKENDİ”

Kapalıçarşı’nın kapanmasından olumsuz etkilendiklerini söyleyen Kuyumcu Oğuz Güler ise, “Ürünü tedarik etmekte sıkıntı yaşıyoruz, sarrafiye stoğumuz neredeyse tükendi. Elimizde 5-6 tane gram, 10 tane çeyrek, 10-15 tane de cumhuriyet altın kaldı, stoklar baya tükendi. Ama fiyatlara yansıtmadık, ürünleri karaborsaya düşürmedik” dedi.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR

Satışlarda yüzde 45’lik bir düşüş olduğunu söyleyen Güler, “Gün içinde 10 kişi geldi onların çoğu da altının fiyatını sorup gitti. En çok gram altını soruyorlar. Bir an önce salgının bitmesini ve hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Toptancıların açılmasını istiyoruz ama keyfi şekilde kapatmadıklarını da biliyoruz” diye konuştu.

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