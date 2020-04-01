Tofaş üretime iki hafta ara verecek

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre üretim 20 Nisan'a kadar askıya alındı. Bu süre içinde sınırlı periyodik fabrika bakım çalışmaları ve Covid-19 salgını ile mücadele için sağlık ekipmanı üretimi yapılacak.
Tofaş'ın KAP açıklamasında şöyle denildi:
"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
"Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek giderek büyüyor.
TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 180 milyon lirayı aştı.
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından yapılan destekler...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Tosyalı Holding olarak kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.
Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi.
Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.
TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulundu.
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından 180 milyon TL'nin üzerinde destek geldi.