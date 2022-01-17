Madencilik sektörünün gözü yeni rekorlarda: 2022'de hedef yüzde 20 ihracat artışı

Türkiye, 2021 yılını 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekorla kapatırken, küresel krizlerin ortasında sergilenen bu performansta pek çok alt sektör önemli rol oynadı. Madencilik sektörü de 2021 yılını rekorla kapatan alt sektörler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl 5,93 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren madencilik sektörü, 2022 yılında ise ihracatını yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Sektör özellikle uç ürün üretimini artırmayı hedeflerken, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, “Bugün sanayinin pek çok dalında madenlere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlı olmamak adına madenlerin çıkarılması büyük önem taşıyor. Cevherlerin uç ürünlere dönüşmesi yönünde ülkemizde madenlere ciddi oranda ihtiyaç var” diye konuştu.

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Aydın Dinçer

ÜRETİM ARTARSA CARİ AÇIK DÜŞER

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde ‘Hayatımız Maden 4. Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Dinçer, madencilik sektöründe arama ruhsatı alımlarının yüzde 83 düştüğünü dile getirdi. Madencilik faaliyetlerinin çevre ve insan öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, “Sektörün sürdürülebilirliği ülke ekonomisi için çok önemli. Ham madde temin edilemezse üretimler ithalata kayar. Cari açığa olumlu katkı sağlamak için üretimi artırmalıyız. 2021’de 6 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleşti. 2022’de bunu yüzde 20-25 artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Madencilik sektöründe kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını aktaran İMİB Başkanı Aydın Dinçer, “Mesleki liseler ve yüksekokullar politikalarıyla kalifiye personel açığını kapatmamız gerekiyor” dedi.

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KALİFİYE ELEMAN BULAMIYORUZ

Sektörün artan enerji maliyetlerinden de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Aydın Dinçer, “Enerji tüketiminde ÖTV ödüyoruz. Bunun alınmaması öneriyoruz. Dünyada böyle uygulanıyor. Madencilik şirketleri ÖTV ödemezse yatırımlarını artırarak daha büyük rezervlere ulaşabilir” diye konuştu. Dinçer ayrıca maden sahaları için izin süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını ve bu süreçlerin yıllara yayıldığını aktarırken, “Son zamanlarda orman izinleri süreci hızlandı. Bunun sürdürülebilir olmasının savunuyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı

Türkiye’deki madencilik dünya standartlarında

Düzenlenen organizasyonda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, “Ürettiğimiz her maden ara ve uç ürün olarak istihdamı üretim ve yatırıma dönüşüyor. Türkiye’de dünya standartlarında madencilik yapıldığının anlatılması gerekiyor” diye konuştu. Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, “ Madenlerimizi uç ürüne ne kadar dönüştürürsek başarılı olmamız da o derece mümkün. Tabii hedeflerimize ulaşırken iş güvenliği ve çevre konularını da hassasiyetle ele alıyoruz. Bakanlık olarak madencilik sektörünün önünü açmak için her türlü desteği sağlamak için varız” dedi.

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EKONOMİ Madencilik sektörü ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı