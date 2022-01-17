Ekonomi Madencilik sektörünün gözü yeni rekorlarda 2022de hedef yüzde 20 ihracat artışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Madencilik sektörünün gözü yeni rekorlarda: 2022'de hedef yüzde 20 ihracat artışı

Geçtiğimiz yıl 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekora imza atan madencilik sektörü, 2022 yılında mevcut ihracatını yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Üretimi artırmanın yanısıra 2022 yılında uç ürün üretimine de yoğunlaştıklarını aktaran İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün önceliğinin ise çevre ve insan olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
Madencilik sektörünün gözü yeni rekorlarda: 2022de hedef yüzde 20 ihracat artışı
Arşiv

Türkiye, 2021 yılını 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekorla kapatırken, küresel krizlerin ortasında sergilenen bu performansta pek çok alt sektör önemli rol oynadı. Madencilik sektörü de 2021 yılını rekorla kapatan alt sektörler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl 5,93 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren madencilik sektörü, 2022 yılında ise ihracatını yüzde 20 artırmayı hedefliyor. Sektör özellikle uç ürün üretimini artırmayı hedeflerken, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, “Bugün sanayinin pek çok dalında madenlere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlı olmamak adına madenlerin çıkarılması büyük önem taşıyor. Cevherlerin uç ürünlere dönüşmesi yönünde ülkemizde madenlere ciddi oranda ihtiyaç var” diye konuştu.

Aydın Dinçer
Aydın Dinçer

ÜRETİM ARTARSA CARİ AÇIK DÜŞER

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde ‘Hayatımız Maden 4. Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Dinçer, madencilik sektöründe arama ruhsatı alımlarının yüzde 83 düştüğünü dile getirdi. Madencilik faaliyetlerinin çevre ve insan öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, “Sektörün sürdürülebilirliği ülke ekonomisi için çok önemli. Ham madde temin edilemezse üretimler ithalata kayar. Cari açığa olumlu katkı sağlamak için üretimi artırmalıyız. 2021’de 6 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleşti. 2022’de bunu yüzde 20-25 artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Madencilik sektöründe kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını aktaran İMİB Başkanı Aydın Dinçer, “Mesleki liseler ve yüksekokullar politikalarıyla kalifiye personel açığını kapatmamız gerekiyor” dedi.

KALİFİYE ELEMAN BULAMIYORUZ

Sektörün artan enerji maliyetlerinden de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Aydın Dinçer, “Enerji tüketiminde ÖTV ödüyoruz. Bunun alınmaması öneriyoruz. Dünyada böyle uygulanıyor. Madencilik şirketleri ÖTV ödemezse yatırımlarını artırarak daha büyük rezervlere ulaşabilir” diye konuştu. Dinçer ayrıca maden sahaları için izin süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını ve bu süreçlerin yıllara yayıldığını aktarırken, “Son zamanlarda orman izinleri süreci hızlandı. Bunun sürdürülebilir olmasının savunuyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı

Türkiye’deki madencilik dünya standartlarında

Düzenlenen organizasyonda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, “Ürettiğimiz her maden ara ve uç ürün olarak istihdamı üretim ve yatırıma dönüşüyor. Türkiye’de dünya standartlarında madencilik yapıldığının anlatılması gerekiyor” diye konuştu. Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, “ Madenlerimizi uç ürüne ne kadar dönüştürürsek başarılı olmamız da o derece mümkün. Tabii hedeflerimize ulaşırken iş güvenliği ve çevre konularını da hassasiyetle ele alıyoruz. Bakanlık olarak madencilik sektörünün önünü açmak için her türlü desteği sağlamak için varız” dedi.

Madencilik sektörü ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
EKONOMİ
Madencilik sektörü ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Bakan Dönmez: Maden ihracatımız 2021'in ilk 9 ayında 4,38 milyar dolara yükseldi
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Maden ihracatımız 2021'in ilk 9 ayında 4,38 milyar dolara yükseldi


Mazlumları unutmadı

Mazlumları unutmadı

​Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumlara yardım etti.
Galatasaray dağıldı

Galatasaray dağıldı

​Sarı kırmızılılar iki kez öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.
Bakan Soyludan terör koridoru isteyenlere gözdağı: Türkiyenin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm

Dap'tan 5 yılda 35 milyar TL yatırım

Dap'tan 5 yılda 35 milyar TL yatırım

​Konut almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.​

​Türkiye'nin 16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Eski kimlik kartını değiştirmeyenler bu habere dikkat.

​Sıfırın altında -20 derece: Yaklaşık 10 bin kişi oraya akın etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.