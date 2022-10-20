Ekonomi Maraşa uçuş yetersiz yatırıma yeni yer lazım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maraş'a uçuş yetersiz yatırıma yeni yer lazım

Pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sını, dokuma kumaşın yüzde 15’ini, örme kumaşın yüzde 15’ini ve denim kumaşın da yüzde 37’sini gerçekleştiren Kahramanmaraş, tekstil ihracatında ise Türkiye 7’ncisi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maraşa uçuş yetersiz yatırıma yeni yer lazım
​Maraş'a uçuş yetersiz yatırıma yeni yer lazım.

Pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sını, dokuma kumaşın yüzde 15’ini, örme kumaşın yüzde 15’ini ve denim kumaşın da yüzde 37’sini gerçekleştiren Kahramanmaraş, tekstil ihracatında ise Türkiye 7’ncisi. Metal mutfak eşyada üs olarak anılan Kahramanmaraş, bu sektördeki üretimin yüzde 60’ını, ihracatın da yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Ayrıca kuyumculukta ve kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye ikincisi olan şehir, dondurma ve biberiyle de öne çıkıyor.

22 AYAR ALTINI İŞLEYEN TEK ŞEHİRİZ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek şehrin potansiyelini anlattı. Tekstilden metal mutfak eşyasına kadar birçok sektörde 142 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Balcıoğlu, evdeki 4 tencere tavanın 3’ünün Kahramanmaraş’ta üretildiğinin altını çizdi. 22 ayar altın işleyen tek il olduklarını anlatan Balcıoğlu, yatırım için yer bulamadıklarını vurguladı. Uçuş seferlerinin yetersiz olduğundan bahseden Balcıoğlu, “ Firmalarımız büyük Alman firmaları ile rekabet edebilecek seviyeye geldi. Ancak üretimlerin artması ve acil yatırımlar için yeni yerlere ihtiyacımız var. Günde iki kez sabah ve akşam uçuş seferi de olmasını istiyoruz. Pazarlara çok hızlı bir şekilde ulaşmamız lazım” dedi. Balcıoğlu, yeni dönemde de KMTSO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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