​Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na yoğun ilgi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 8. Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nı dördüncü gününde yaklaşık 100 bin kitapsever ziyaret etti. “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ve yazarın katıldığı fuarda, onlarca söyleşi ve etkinlik gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 300 bin ziyaretçi hedefi olduklarını söyleyerek “100 bin rakamına ulaşmışız. Öyle tahmin ediyorum ki hedefimizin üstünde bir ziyaretçi olmuş olacak. Bu fuarı değerli ağabeyimiz Sezai Karakoç anısına düzenledik. Çünkü Sezai Karakoç Anadolu’muzun yetiştirdiği çok önemli bir fikir insanı ve fahri hemşehrimiz” dedi. Fuar, 23 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek.