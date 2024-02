Marketler mercek altında

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikâyetlerde artış görüldüğünü belirterek, “Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır” dedi. Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Küle, kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret etti. Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkat çekti.