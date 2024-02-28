Marketler mercek altında

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda bakanlık ekiplerince Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

FAHİŞ FİYATLAR MERCEK ALTINDA

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi. Vatandaşların alışveriş yaparken etiket üzerindeki fiyat değişim tarihine bakmasını tavsiye eden bakanlık ekipleri, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşanların e-Devlet ve "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" üzerinden kendilerine şikayette bulunabileceklerinin altını çizdi.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Ankara'da bir markette gerçekleştirilen denetimin ardından açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, marketlerde özellikle fiyat etiketlerini incelediklerini söyledi. Tan, “Etiketlerde, malın birim fiyatı, satış fiyatı ve üretildiği yer gibi unsurların olup olmadığına, ayrıca ürünün raf ve kasa fiyatının uyumuna bakıyoruz. Ayrıca fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerimiz de var. Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyatların olumsuz etkilerinden tüketicileri korumak ve tüketici mağduriyetinin önüne geçebilmek için yaygın ve yoğun denetimlere devam ediyoruz” dedi.

GIDA TOPTANCILARI DA DENETLENİYOR

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekip de Kağıthane’de bulunan bazı marketlerde denetim yaptı. Ramazan ayı öncesinde ürün fiyatlarını kontrol ettiklerini ifade eden Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, şunları kaydetti: “Yaklaşık üç haftadır İstanbul'daki büyük gıda toptancılarını denetliyoruz. Oradaki ürünleri inceledik. Perakendede de temel gıda maddeleri başta olmak üzere ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere yönelik hem etiket hem fahiş fiyat denetimi yapıyoruz.”

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Kontroller esnasında ürünün fiyat değişim tarihi ile şu anki satış fiyatına da dikkat ettiklerine işaret eden Menteş, “Son 2-3 ay içerisindeki fiyat hareketleri ve bugünkü fiyat hareketlerini karşılaştırıp, burada bir anormallik gördüğümüzde Bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Orada da bu firmaya farklı tutarlarda idari para cezaları uygulanıyor. Şu anda 150 yeni denetmen arkadaşımız İstanbul'a geldi. Ramazan'a kadar eğitimleri devam edecek. Ramazan ayı öncesinde başlattığımız bu denetimlere, ramazan ayı boyunca da yoğun şekilde devam edeceğiz” mesajı verdi.

GÖSTERMELİK İNDİRİMLERE DİKKAT

Tespit ve inceleme sonuçlarının tutanakla kayıt altına alındığını aktaran Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, “Fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetiyle mücadelemize devam ediyoruz. Yaklaşan ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerimiz sürüyor” dedi.

İhlal varsa ceza vermekten çekinmeyiz

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan da fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşları korumak için çaba gösterdiklerini dile getirerek, marketlerdeki reyonları tek tek gezerek fiyatları incelediklerini aktardı. Özşahan, denetimlerde bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ceza uyguladıklarını kaydetti.

Dürüst esnafın hakkını da koruyoruz

Denetimlerin aynı zamanda dürüst, basiretli tacirlerin de haklarını korumaya yönelik olduğunu ifade eden Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya “Denetimler kimseye zarar vermek için değil, tam tersine tacirimiz, esnafımız ve tüketicimizin haklarını belli ölçülerde korumaya yöneliktir. Bu anlamda haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyata yeltenecek tacirimize ve esnafımıza asla geçit verilmeyeceğini buradan ilan etmek istiyoruz” diye konuştu.

Günde 50-60 işletmeye denetim

İzmir'de de Alsancak semtindeki bir zincir marketin şubesini denetleyen ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına yönelik incelemelerde bulundu. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, günde en az 5 ekiple kent genelinde 50-60 işletmede denetim yaptıklarına işaret etti. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Et fiyatları da mercek altında

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikâyetlerde artış görüldüğünü belirterek, “Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır” dedi. Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Küle, kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret etti. Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkat çekti.

HİÇBİR İHLAL CEZASIZ KALMAZ

Küle, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının %10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüslere en ağır yaptırımları uygulayacağız” şeklinde konuştu.







