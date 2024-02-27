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Ekonomi

Marmaray'dan bir rekor daha

Avrupa ve Asya kıtalarını boğazın altından birbirlerine bağlayan Marmaray hattı, günlük 737 bin 981 yolcuya ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

15:59 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray'ın günlük taşıdığı yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Marmaray hattının 24 Şubat 2024 tarihinde bir günde 737 bin 981 yolcu taşıyarak rekor kırdığını açıkladı.

  • 43 istasyondan oluşan bir tren hattı olan Marmaray, İstanbul'un iki yakası arasında hizmet veriyor.
  • Hat, boğazın altından geçen Marmaray Tüneli ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirlerine bağlıyor.




#Marmaray
#İstanbul
#Avrupa
#Asya
#Ulaşım
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