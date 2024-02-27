Marmaray'dan bir rekor daha

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray'ın günlük taşıdığı yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Marmaray hattının 24 Şubat 2024 tarihinde bir günde 737 bin 981 yolcu taşıyarak rekor kırdığını açıkladı.
- 43 istasyondan oluşan bir tren hattı olan Marmaray, İstanbul'un iki yakası arasında hizmet veriyor.
- Hat, boğazın altından geçen Marmaray Tüneli ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirlerine bağlıyor.
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1 saat önce