Marmaray'dan bir rekor daha

2024 Marmaray ücretleri tam bilet, öğrenci ve sosyal bilet fiyatları toplu taşıma kullanan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan Marmaray, Gebze’den başlayarak Halkalı’ya kadar 76,6 km boyunca yolculara hizmet vermektedir. 2023 Ağustos ayında Marmaray ücretleri; tam bilet, en kısa yolculukta 15 TL, en uzun yolculuklarda 33 TL olarak fiyatlanmıştı. Öğrenci bilet fiyatı ise en kısa mesafede 7,32 TL en uzun mesafe için 15 TL olarak güncellenmişti. Peki, 2024 Marmaray ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte öğrenci, sosyal ve tam bilet fiyatları.