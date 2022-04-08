Mayıs ayı ile birlikte fiyatlar hızla düşecek

Türkiye’deki sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşın bir numaralı gündemi haline geldi. Uzmanlar yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksekliğin nedenlerini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu,

Türkiye’nin mevsim geçişinde olduğunu ve arz talep dengesinin yaş sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Bayramoğlu, "Öncelikle mevsimsel geçiş dönemindeyiz. Kışın domatesin 30 liraya yükselmesi bana göre çok normal. Çünkü, kışın domatesin üretimi az ama talep hiç düşmüyor. Bu mevsimde bu ürün hangi şartlarda üretilip buraya kadar geliyor düşünmüyoruz. Diğer sebzeler içinde aynısı geçerli” dedi.

DOMATES 3-4 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Zeki Bayramoğlu, havaların ısınmaya başladığını, örtü altı (sera) tarımdan toprak üstü tarıma geçilmeye başlandığını kaydederek şunları söyledi:

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“Haliyle üretim artacak ve arz/talep oranı dengelenecek. Mayıs ayında bu fiyatlar, asansörden aşağıya iner gibi düşecek. Bugün 30 liraya kadar çıkan domates, mayıs ayında tekrar 3-4 lira düşecek. Çünkü, ekim ve hasat dönemine gireceğiz. Arzda artış olacak ve talebi karşılayacak. Bu da ürünlerdeki fiyatların düşmesini sağlayacak.”

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI

Türkiye’nin döviz ihtiyacı nedeniyle önemli oranda tarım ürünü ihracatı da gerçekleştirdiğini dile getiren Bayramoğlu, üreticinin de dövizin getirdiği avantajla ihracata yöneldiğini kaydetti. Bayramoğlu, “Dışarıya 30 liraya ihraç edilen domates, iç piyasada da ambalaj, lojistik, vergi, komisyon gibi çeşitli gider kalemleri ile daha da yükseliyor. Üretim planlaması önemli. İç ve dış talebe göre üretim planlaması yapılmalı. Böylece tarımsal ihracatın hızlandığı dönemlerde yurt içi piyasalarda fiyat dalgalanmaları yaşanmaz.”