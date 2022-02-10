Gündem Vurgun etikette Ürünün alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor
İSTANBUL

Vurgun etikette: Ürünün alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor

Etiketlerde yazılması şartı getirilen ürünün alış fiyatı ile haldeki gerçek fiyatı arasındaki fark tüketicinin cebini yakmaya devam ediyor. 24,70 TL alış fiyatı yazılan patlıcanın haldeki fiyatı ortalama 10 TL, tezgahta ise 33 TL fiyatla satılıyor. Alış ile satış arasındaki bu uçurum birçok ürün için geçerli. Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, “Bu kâr değil, adeta vurgun” dedi.

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Nur Banu Aras Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Vurgun etikette: Ürünün alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor
Etikettekiyle haldeki fiyat birbirini tutmuyor.

Son günlerde sebze-meyve fiyatları el yakıyor. Patlıcan, biber, salatalık ve domatesin kilosu 30 liraya dayandı. Limonun kilosu 10 lirayı buldu.

Hem reyonlardaki barkot sistemlerinde belirtilen alış fiyatları, hem de halden çıkış fiyatları, ürünlerin fahiş kar marjıyla tüketiciye ulaştığını ortaya koyuyor.

Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği zorunluluk gereği, marketlerdeki etiketlerde ürünlerin alış fiyatları yazıyor. Ancak etiketlerdeki alış fiyatlarıyla haldeki fiyatlar birbirini tutmuyor.

Örneğin; etikette 24,70 TL alış fiyatı olduğu belirtilen patlıcanın haldeki fiyatı ortalama 10 TL, tezgahtaki satış fiyatı ise 33 TL’yi buluyor. Alış fiyatı 16,50 TL olarak etikete işlenmiş yeşil biberin haldeki fiyatı ortalama 7 TL, vatandaşa satış fiyatı ise 28,90 TL.

Tezgahta 30 TL’ye satışa sunulan salatalığın da etiketteki alış fiyatı 17,50 TL olarak belirtilmiş, ancak haldeki fiyat 10 TL.

ÜRETİCİYLE TÜKETİCİ BULUŞMALI

Sebze ve meyve fiyatlarında, halden vatandaşın sofrasına gelene kadar büyük fiyat farkı yaşandığına dikkat çeken İstanbul Ziraat Odaları Birliği Başkanı Ömer Demir, “Bu kâr değil, adeta vurgun” dedi.

Demir, “Fiyatlar, Antalya Hal Komisyonu tarafından belirleniyor. Antalya ve Tokat’tan gelen meyve-sebzeye ortalama maliyeti, mazot, halden çıkış bedeli, nakliye bedeli, KDV ve kâr oranı, bunların hepsi toplandığı zaman en son gelen zamlarla birlikte kilo başına 1.5-2 lira fiyat biniyor. Örneğin kilosu 1,5 TL olan havuca 1,5 lira daha biniyor. Normalde 3 liraya markete gelmesi gerekir ama havuç marketlerde 20 liraya satılıyor. Denetim az, çözüm Hal Yasası çıkarıp üreticiyle tüketiciyi buluşturmak. Bu vurgunculara bu kadar imkan vermemek lazım, aktif rol alınmalı” diye konuştu.

Tezgahtaki etiketler hileli

  • Reyonlandaki barkotlarda bulunan “alış fiyatlarının” gerçeği yansıtmadığını aktaran Ömer Demir, “Etiketlere yanlış bilgiler yazılıyor. Biz henüz etikette elektronik sisteme geçmedik. Genelde denetim yapılacağının haberini alır almaz etiketleri değiştiriyorlar” dedi.

maydanoz
maydanoz

Yeşilliğin bağı 100 gram olmalı

  • Maydanoz, tere gibi yeşilliklerde bağlar kuşa döndü. Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava dalgası yeşillikleri vurmuş, fiyat artışı yaşanmıştı. Havalar normale dönse de fiyatlarda geri çekilme olmadı. Üstüne üstlük bir de bağlarda gramaj oyunu başladı. Salata malzemelerindeki gramaj oyununun gündeme gelmesiyle birlikte söz konusu ürünlerin standart ağırlığı merak konusu oldu. Halciler, yeşilliğin bağının ortalama 100 gram olması gerektiğini belirtiyor. Üreticinin, bağı yaparken küçük yaptığı iddia ediliyor. Tezgahlarda bağdan bağa gramaj farklılık gösteriyor. Bir demet maydanozun ağırlığı 65-70 gram arası, dereotu 32-38 gram, nane 28-30 gram arası geliyor. Roka ise 65 gramdan başlayıp 100 grama kadar çıkıyor.

Rafta indirim oyununa ceza
EKONOMİ
Rafta indirim oyununa ceza

Kaşarda akılalmaz hile: Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin
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Tüketiciye sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş son bulmuyor. Bazı üreticiler gıda ürünlerinde maliyetten kaçmak için farklı hilelere başvuruyor. Bunların arasında en tehlikelilerinden biri ise süt ve süt ürünlerindeki hileler. Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde ise birçok taklit ve tağşiş bulunuyor.<br>
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Bir kilogramında yaklaşık 10 kilo süt kullanılması gereken kaşar peynirinin kıvamı, farklı maddelerle sağlanıyor. Bazı üreticiler tarafından aroma vericiler, renklendiricilerin kullanıldığı kaşar peynirinde asıl tehlike ise kıvamı için patates püresi kullanılması. Başka bir durum ise kaşar peyniriyle aynı reyonda satılan ve artmış peynirlerin farklı işlemlerden geçirildikten sonra üretildiği tost peynirleri. Uzmanlar, fiyatı kaşar peynire göre daha uygun olan tost peynirleri konusunda etiketlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.<br>
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\"'ÖNCELİKLE ETİKETLER KONTROL EDİLMELİ\"<br><br>Taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, \"Ancak aralarında en riskli olanların başında süt ve süt ürünleri geliyor. 1 kilogram kaşar üretebilmek için gerekli süt miktarı 10 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Sütün alış fiyatı bakanlık tarafından 6,5 lira olarak açıklandı. 1 kilogram kaşar peynirinin sadece sütten gelen maliyeti 60-72 lira arasında. Diğer tüm maliyetleri de eklediğimizde fiyat bunun üzerine çıkıyor. Eğer bu fiyatların altındaysa tüketicinin ilk olarak etikete bakması gerekiyor\" şeklinde. konuştu.
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Kaşar ile tost peynirine ilişkin tüketicilere uyarılarda bulunan Manavoğlu, “Kaşarların bulunduğu aynı reyonda bir de tost peyniri yer alıyor. Bu ikisi arasında ciddi fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız ama tost peyniri artmış olan peynirlerden, işlemlerden geçirilerek yapılabiliyor. Bu sebeple maliyeti kaşar peynirine göre çok daha uygun. Kaşar peyniri, tost peynirine baktığımızda biraz daha masum gözüküyor\" diye konuştu.<br>
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Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, “Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı\" ifadelerini kullandı.
Kaşarda akılalmaz hile: Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, "Bir kilo kaşarda 10-12 kilogram süt kullanılması gerekirken, bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor" dedi.


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