"Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü SANCAK!

Spor

Fenerbahçeli yıldız idmandaki performansıyla hayran bıraktı: Pereira'nın lideri olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kampta çalışkanlığı ve başarılı performansıyla öne çıkan Mesut Özil’e “Enerjine ve liderliğine ihtiyacım var” dedi. Yıldız futbolcu ise sosyal medya hesabından “Sihirli numara 10’un dönüşü” şeklinde Ülker Stadı’nın tünelinde 10 numara formalı kendi çizimini paylaştı.