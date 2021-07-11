Ekonomi Mehmetçike yeni elektronik harp gücü SANCAK
SAVUNMA SANAYİ

Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü: SANCAK

Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçike yeni elektronik harp gücü: SANCAK
Savunma Sanayii Başkanlığı, görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü SANCAK!
  • Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik.
  • Durmak Yok Yola Devam!"

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