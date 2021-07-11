Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
- "Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü SANCAK!
- Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik.
- Durmak Yok Yola Devam!"
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü #SANCAK!
Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik.
Durmak Yok Yola Devam!
➡️ @aselsan pic.twitter.com/RCzAfqgMTx
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü #SANCAK!