Ekonomi ASELSANdan peş peşe iki dev anlaşma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN'dan peş peşe iki dev anlaşma

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı. ASELSAN dün de, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığından yeni sözleşme
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52 milyon dolar ve 115 milyon lira tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2027'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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