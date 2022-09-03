Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede sözleşmeli personeller ile maaş promosyonu gündemdeydi.

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Haber Merkezi İHA
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ali Yalçın - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Görüşmede, Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları çerçevesinde kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur-Sen’in kadro talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran Yalçın, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de iletti.

Toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri de dile getiren Yalçın, öte yandan kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

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