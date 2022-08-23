Emekliye 8 bin liralık promosyon fırsatı

TEB<br><br>Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor.

INGBANK<br><br>Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. <br><br>Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.

QNB FİNANSBANK<br><br>QNB Finansbank, 5 binTL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

YAPI KREDİ<br><br>Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.

GARANTİ BBVA<br><br>1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.<br><br>

İŞ BANKASI<br><br>Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. <br><br>1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,<br><br>1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

VAKIFBANK<br><br>1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;<br><br>1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,<br><br>1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,<br><br>2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL<br><br>3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK<br><br>SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. <br><br>SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL’ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek.

DENİZBANK <br><br>Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.<br><br>

Promosyon yarışının kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını da söyleyen yetkili, “Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar. Bugün özel bankalar 3 yıllığına 7 bin lira veriyor. Bu nedenle kamu bankaları tüm dengeleri değiştirebilir” diye konuştu.

SuperHaber'e konuşan yetkili, \"7 bin 500 lira çok büyük rakam gibi geliyor. Oysa Denizbank 2015 yılında 300 lira promosyon verdi. Enflasyon ile kıyasladığımızda bugün söz konusu promosyonun en az 15 bin lira olması gerek\" dedi.

söz konusu promosyon yarışının daha yeni başladığı belirtilerek, kısa sürede 10 bin liraya kadar yükselebileceği oyuna kamu bankalarının girmesiyle bu rakamın 20 bin liraya kadar çıkabileceği belirtildi.

Maaşlarını taşıdıkları bankalardan promosyon teşviki alan emeklileri sevindirecek bir açıklama geldi. Son günlerde promosyonları 7 bin 500 liraya çıkan emeklilerle ilgili haberi, özel bir banka yetkilisi verdi.

Yetkili isimden emeklileri sevindirecek açıklama: Promosyon 20 bin liraya çıkabilir

Bankaların emeklilere ödediği promosyon ücretleri 7 bin 500 liraya kadar ulaştı. Bu rakamın çok da yüksek olmadığını ve kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını belirten özel bir bankanın yetkilisi, "Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar." dedi.