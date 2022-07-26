Ekonomi Merakla beklenen tablo yayınlandı IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
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Merakla beklenen tablo yayınlandı: IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti. Açıklamada ayrıca dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığı ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Merakla beklenen tablo yayınlandı: IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

  • Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

SALGIN DÜNYA EKONOMİSİNİ VURDU

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu belirtildi.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ ENDİŞE KAYNAĞI

  • IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise ekonomik görünüme ilişin kaleme aldığı blog yazısında, dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyanın yakında küresel bir resesyonun eşiğine gelebileceğini ifade etti.

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