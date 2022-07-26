Merakla beklenen tablo yayınlandı: IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti. Açıklamada ayrıca dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığı ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

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