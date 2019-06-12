Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nın Haziran ayı PPK toplantısı sonrasında faizlerin yüzde 24 seviyesinde sabit bırakılması yönünde karar alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Haziran ayı toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı.

Kurul son toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORDU

Ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını öngörüyordu.

  • 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

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