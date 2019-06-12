Ekonomi Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı

Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı

Dolandırıcılar sürekli yeni bir yöntemle tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandırıyor. Sultangazi'de Mahmut Sarıkaya da dolandırıcıların kurbanı oldu. Sarıkaya, sosyal medyada gezinirken bir haber sitesinde ilgisini çeken bir haberle karşılaştı ve paylaşılan linke tıkladığında haberin içeriğinde yer alan videonun izlenebilmesi için bir program indirmesi yönünde uyarı aldı. Uygulamayı indiren Sarıkaya, sabah uyandığında 49 bin TL dolandırıldığını anladı.

Haber Merkezi DHA
Mahmut Sarıkaya dolandırıcıların kurbanı oldu.
Mahmut Sarıkaya dolandırıcıların kurbanı oldu.

"Çevremde teknolojiye yakın birisi olarak bilinirim" diyen 'oltalama" yöntemiyle dolandırıldığını öğrenen Sarıkaya, "Dolandırıcıların güvenlik sisteminde bir adım önde olduğunu burada görmekteyiz. Herkese çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Sarıkaya, bankanın da ciddi anlamda güvenlik açığı olduğunu öne sürerek, "Sabah 06.30 ile 09.30 arası 25 tane işlem yapılıyor. Ve hiçbirini şüpheli işlem olarak banka algılamıyor " diye konuştu.

CASUS YAZILIM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Haber sitesinin sahte ve indirdiği uygulamanın da casus yazılım olduğunu dolandırıldıktan sonra anlayan Sarıkaya, soluğu banka şubesinde ve savcılıkta aldı.

Mahmut Sarıkaya, “Bir mobil bankacılık dolandırıcılığı ile karşı karşıya kaldık. Çok profesyonel, uzman dolandırıcılar tarafından mobil bankacılık üzerinden dolandırıldık. Telefonuma casus yazılımla, uzaktan telefonuma, internet bankacılığımıza girerek yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Tabii bu olay biz uyurken sabah 06.30 ila 09.30 arası gerçekleşiyor. Hesabımda 3 bin TL’ye yakın bir para vardı. Aynı bankadan 2 farklı şubede hesabım vardı. Ama hesabın içine girdikleri gibi, bankanın bize tanımlamış oldukları esnek hesapları da kullanıyorlar. Hatta bankanın müsaade ettiği şekilde esnek hesap artırımına giriyorlar. Daha sonra bankanın bize tanımlamış olduğu mobil bankacılık üzerinden kredi kullanımı var. Bir 15 bin TL kredi kullanmışlar. Tabii bu kullandıkları paraları sabah 08.00’a kadar aynı banka içerisinde başka hesaplara havale etmişler. 08.00’dan sonra da EFT yapmışlar. Yine kredi kartlarımdan sanal kart oluşturup, çeşitli mağazalardan alışveriş yapmışlar. Toplamda EFT ve havale masrafları hariç 49 bin TL’ye yakın bir işlem yapmışlar" dedi.

REKLAM

SİTE İSMİ BİLİNİR OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİK

Sarıkaya, "Türkiye’nin en büyük haber sitelerinden bir tanesinin sahtesini yapıp, sosyal medya üzerinden gezinti yaparken önümüze çıkması ve dikkatimizi çekebilecek bir haber barındırması, bizim de merak edip girmemiz sonucu bu tuzağa düştüğümü tahmin ediyorum. Linki tıkladığımızda karşımıza çıkan videoyu izleyebilmek için uygulamayı indirmemizi öneriyor. Uygulamayı indirdiğimizde aslında o uygulamanın sahte bir uygulama olduğunu daha sonra fark etmiş olduk. İsimler bilinir ve çok güvenli olduklarından, çok fazla şüphelenmedik. Siber Suçlardaki incelemelerde bunların casus yazılımı ortaya çıkmış oldu. Ama benim başıma gelen olay yeni bir uygulama gibi gözüküyor. Çünkü başka bir başsavcı arkadaşımla görüştüğümde, farklı dolandırıcılık yöntemleri olduğunu, benim yaşadığım dolandırıcılık olayının nadir yaşandığını bize iletti. Ben sabah uyanıp bu olayı fark ettikten sonra bankayı arayıp, internet bankacılığını kapattırdım. Daha sonra şubeye gidip yapılan işlemlerin bana ait olmadığına dair bir dilekçe yazdırdım. Banka beni savcılığa yönlendirdi. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

“BANKA BENİ CİDDİYE ALMADI"

"Banka aynı gün EFT’ler, havaleler başka hesaplara gittiği için iptal edemeyebilirler" diyen Sarıkaya, "Ama en azından kredi kartı ile yapılan işlemleri iptal etmeleri gerekirdi. Ama bankadan işlemlerin şifre ile yapıldığı için iptal edilmediğine yönelik cevap aldık. Ben canlı, kanlı Mahmut Sarıkaya olarak oraya gitmişim, imza atarak yapılan işlemleri yapmadığımı dile getirmişim. Ama onu ciddiye almayıp, 'şifre ile işlemler yapıldı' diyerekten işlemleri iptal etmediler. Ta ki ertesi gün savcılık yazısını bankaya iletene kadar. Savcılık yazısında ‘işlemlerin iptal edilmesi’, ‘kredi kartıyla yapılan işlemlerin durdurulması’, ‘Hesapların durdurulması’ yazısını bankaya verdik. O esnada 2 işlem devam ettiği için, banka bu iki işlemi durdurdu. Banka savcılık yazısını beklemeden iptal etmiş olsa, diğer işlemler de iptal edilmiş olacaktı" şeklinde konuştu.

REKLAM

TELEFONUM KENDİLİĞİNDEN SESSİZE GEÇİYORDU

Sarıkaya, "Bu konu ile ilgili savcılık ve siber suçlardaki soruşturma devam ediyor. Casus yazılımın telefona yükleneceğini savcılığa belirttiğimiz için, kendi telefonumun incelenmesini talep etmiştim. Sabah kalktığımda telefonumun sessizde olduğunu fark ettim. Ben hiçbir zaman telefonumu sessize alıp yatan bir insan değilim. Ticaretle uğraştığım ve sosyal faaliyetlerde bulunduğum için 24 saat telefonum açık ve ulaşılabilir bir konumda. Bu bağlamda da telefonumu hiçbir zaman sessize almam. O gün geç yattığım için, belki telefonun alarmı çaldığı için yanlışlıkla sessize aldığımı düşündüm. Ama daha sonra bankaya gittiğimde yine telefonumun yine kendiliğinden sessize geçtiğini gördüm. Akabinde başka bir bankanın internet bankacılığına telefonumdan giriş yaptım. Ona girip çıktıktan sonra tekrar telefonum sessize alındı. Ve o bankadan bir başvuru mesajı bana geldi. Telefonumun sessize alınması ve mesajların görülebilir olması sebebiyle telefonumun siber suçlarca incelenmesi için savcılık kararıyla bıraktım" ifadesini kullandı.

“OLTALAMA YÖNTEMİNE BAŞVURUYORLAR"

"Siber suçlardaki arkadaşlarımız telefonumu incelediler" diyen Sarıkaya, "Bir tane uygulama buldular. Benim telefonuma uygulama olarak indirdiğim uygulama, casus bir uygulama anladığım kadarıyla. Siber suçlardaki uzman arkadaşlarla görüştüğümde bana, bankalar tarafından belirlenen kredi notu yüksek, düzenli çalışan, çok hareket içerisinde olan hesapların dolandırıcılar tarafından incelendiğini ve takip edildiğini söylediler. Bu bağlamda dijital ortamda çok fazla güvenirliğimizin olmadığını anladım. Uzmanlar, bu hesapları takip altına alıp, daha sonra sürekli oltalama yöntemine başvurduklarını söylediler. Oltalamadan kasıt, sizin sosyal medya üzerinden alışkanlıklarınızı, sürekli girdiğiniz siteleri takip edip, onların benzerlerini yaptıklarını bu şekilde de sizi zafiyete düşürmeye çalıştıklarını söylediler" dedi.

REKLAM

“YAPILAN İŞLEMLERİ BANKA HİÇBİR ŞEKİLDE ‘ŞÜPHELİ’ DİYE ALGILAMADI"

Sarıkaya, "Bizim internet bankacılığı üzerinden yaptığımız alıverişlerde ya da internet bankacılığı kullanmamızın da güvenirliliği açısından da ciddi anlamda ortaya bir sorun çıkmakta. Bugün bu 'oltalama' denilen yönteme herkes düşebilir. Ben bankanın ciddi anlamda açığı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sabah 06.30 ile 09.30 arası 25 tane işlem yapılıyor. Ve hiçbirini şüpheli işlem olarak banka algılamıyor. Mesela ben birine 5 bin TL göndereceksem onu bir seferde yaparım. Ama aynı saat içerisinde 10 işlemde parça parça yapmam. Yine ben daha önce hiç sanal kart oluşturup alışveriş yapmamışım. Ama aynı saatlerde sanal kartla oluşturulup alıverişler yapılıyor ve banka bunu da şüpheli işlem olarak algılamıyor. İşlem alışkanlığı diye bir şey var. Ben sabah 6’da, 7’de hiç işlem yapmamışım. O saatte işlemler yapılıyor ama banka bunu yine şüpheli işlem olarak algılamıyor. İnternet ve mobil bankacılığı üzerinde bir güvenliğimiz kesinlikle söz konusu değil. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir. Ve çok sıkıntılı bir süreç" diye konuştu.

“TEKNOLOJİYE YAKIN BİRİ OLARAK BİLİNİRİM"

Mahmut Sarıkaya, "Ben kendi çevremde özellikle teknolojiye yakın birisi olarak bilinirim. Bu tarz işlerden de, güvenlik işlerinden de az çok anladığımı düşünürler. Ama bu benim başıma geldiyse herkesin başına gelebilir diye düşünüyorum. Dolandırıcıların güvenlik sisteminde bir adım önde olduğunu burada görmekteyiz. Herkese çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

REKLAM

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye
EKONOMİ
Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat
EKONOMİ
TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi
FOTOĞRAF 9
Title
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva’ yeni adı Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Title
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği Kenan Çiftçi’ye ait çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor.
Title
Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Title
Aslen Rizeli olan ve Çeçeva’daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti bende gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı.
Title
Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize’de her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva’ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul’dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı...
Title
Rize’nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor” dedi.
Title
Çay bahçesinin hasat ve bakım olarak diğer çay bahçelerinden farklı olduğunu ve bunun turistler için görülmeye değer bir yer olması için yettiğini ifade eden Vildan Karakurt ise “Burası Çayeli’nin çok özel bir çay bahçesi, görülmeye değer...
Title
Zaten kesim olsun, bakımı olsun, tüm çay bahçelerinden daha farklı duruyor. Mutlaka gelip görülmesi gerekiyor. Sosyal medyadan duydum öyle geldim. Zaten bende Çayeliliyim” şeklinde konuştu.
Title
Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi
Sosyal medya paylaşımları ile meşhur olan Rize'nin Çayeli ilçesindeki çay bahçesi yaz sezonunun açılmasıyla yeniden turistlerin uğrak mekanı halinde geldi.


Çizeri kovuldu

Çizeri kovuldu

​İsrail, ABD'nin siyasi karikatür geleneğini bitirdi.
S-400ler DoğuAkdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Müttefiklikruhuna uygun değil

Müttefiklik
ruhuna uygun değil

Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna ilişkin açıklama.
Çocuk işçiler

Çocuk işçiler

Yaşamlarını tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar.
Herkesin<br>başına gelebilir

Herkesin
başına gelebilir

Linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
45'e yükseldi

45'e yükseldi

Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Masum<br>görünümlü tehlike

Masum
görünümlü tehlike

​Bakan Varank'tan tedbir alınmasına yönelik çağrı.

Askerlik düzenlemesi toplantısı

Askerlik düzenlemesi toplantısı

​AK Parti bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Malatya<br>kayısısı değil

Malatya
kayısısı değil

Ticaret Borsası Başkanı'ndan tüketicilere uyarı.
Anlaşmayı ifşa etti

Anlaşmayı ifşa etti

Trump, ​Meksika ile göç anlaşması taslağını elinde salladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha.
İnternetten gören<br>oraya koşuyor

İnternetten gören
oraya koşuyor

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi.
Tunceli'den<br> acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.