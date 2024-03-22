Merkez faizi yüzde 50'ye çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, gecelik borçlanmada 1 haftalık repo faizi üzerinde -/+ 300 baz puanlık marj belirledi. Daha önce bu marj 150 baz puandı. Merkez Bankası, şubat ayında enflasyonun öngörülenden yüksek geldiğine dikkat çekerken, yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etti. PPK'nın enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği belirtildi.





SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi. Merkez Bankası açıklamasında, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir" denildi.





LİKİDİTE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENECEK

Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının desteklenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve avro TL karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dolar 31 lira, avro ise 34 lira bandına geriledi. Borsa İstanbul ise yüzde 2'den fazla yükseldi.



