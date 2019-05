Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna büyük ilgi

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’da gerçekleşen ‘ MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon ‘lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.

"MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon" lansmanına İş, Sanat, Moda, Spor ve Cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Her kadının her tarzına ve beğenisine uygun birbirinden farklı tasarımlar sunan MİZALLE, gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını mizalle.com adresine girerek tüm kreasyonu keşfedebilirsiniz.