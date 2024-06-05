AÖF yaz okulu, güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları veremeyen veya daha önce almadıkları dersleri almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav ve kayıt tarihini duyurdu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak.