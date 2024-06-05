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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Sınavlar, 17 Ağustos 2024 Pazar günü Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde bulunan sınav merkezlerinde tek oturumda gerçekleştirilecek. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu ders seçim tarihi ne zaman? AÖF tek ders sınavı 2024 var mı, telafi sınavı ne zaman yapılacak?

17:49 - 5/06/2024 mercredi
Yeni Şafak
AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2024 takvimi
AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2024 takvimi

AÖF yaz okulu, güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları veremeyen veya daha önce almadıkları dersleri almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav ve kayıt tarihini duyurdu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi
AÖF
2023-2024
yaz okulu
çevrimiçi ve yüz yüze
başvuru tarihleri
1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak. Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak.

#AÖF yaz okulu sınav tarihleri
#AÖF yaz okulu kayıtları
#AÖF
il y a 14 minutes
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15 Temmuz
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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?