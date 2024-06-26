AÖF yaz okulu, güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları veremeyen veya daha önce almadıkları dersleri almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav ve kayıt tarihini duyurdu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.
- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
- Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
- GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
- Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
- Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
- Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.
2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak.