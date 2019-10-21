Mobil 1 garantiyi 5 yıl uzatacak

Mobil 1 bu yılın son çeyreğinde hayata geçireceği müşteri sadakti programı kapsamında araç üreticilerinin verdiği garantinin bitiminde 5 yıllık ek garantiyle müşterilerine kendi markalarının gücünü gösterecek.

ÜRÜNLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Mobil 1 motor yağlarının yüksek performansını ve güvenilirliğini açıkça ortaya koyan ‘Mobil 1 Motor Garantisi’ ile araçların üretici garantisi sona erdikten sonra otomobil motorları için ek bir koruma programı sunacaklarını söyleyen Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Üretici garantisinin ötesine geçen bu garanti, programa katılım gösteren yetkili servisler üzerinden sürücülere tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Müşteri sadakatini artıracak ve otomobil sahiplerine çok daha rahat bir nefes aldıracak garanti uygulaması, 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca devam edecek. Devrim niteliğindeki “Mobil 1 Motor Garantisi” uygulamamızı son çeyrekte Türkiye’de hayata geçireceğiz. Böylece otomobil sahipleri, araç üretici garantisinin bitip Mobil 1 Motor Garantisi’nin başlangıcından itibaren yetkili servislerde Mobil 1 motor yağlarını kullandıkları süreç içerisinde 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca bizim sunduğumuz “Mobil 1 Motor Garantisi” ile otomobillerini koruma altına alabilecekler. Böylece nasıl motor sporlarında başarımızı test ediyorsak, normal araçta da kalitemizi ve dayanaklığımızı göstermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

MADENİ YAĞLARDA AVRUPA’DA 4. BÜYÜĞÜZ

Mobil’in dünyada 30 adet fabrikası bulunduğuna işaret eden Münci Bilgiç, “Bunlardan bir tanesi de Türkiye’de ve bu durumdan dolayı bizler çok gurur duyuyoruz. Çünkü biz, Türkiye’deki fabrikadan tüm Orta Asya’yı, Balkanları, Güney Rusya’yı ve Türkiye’yi besliyoruz. İsrail de dahil olmak üzere toplamda 14 ülkeye Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Türkiye’de 500 milyon litreye yakın bir madeni yağ pazarı bulunuyor. Bu bakımdan Avrupa’nın dördüncüsü konumundayız. İngiltere, Almanya ve Fransa’dan sonra biz geliyoruz” şeklinde konuştu.