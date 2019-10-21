Ekonomi Otobüsler de elektriklendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüsler de elektriklendi

Dünyanın en büyük otobüs fuarı Busworld’de Türk üreticiler elektrikli toplu taşıma araçlarıyla çıkarma yaptı. Anadolu Isuzu’nun 3 elektrikli aracıyla dünya prömiyeri yaptığı fuara Karsan 2, Otokar ise 1 elektrikli modeliyle katıldı. Fuara en yoğun katılımı gösteren ülke de 100’e yakın firmayla Türkiye oldu.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Busworld Brüksel 2019’a, 3’ü dünyada ilk kez lanse edilen 9 farklı aracıyla katıldı. Fuara en fazla katılım sağlayan ülke olarak Türk firmalar göze çarparken, camdan tasarıma kadar birçok tedarikçi stantlarda ürünlerini sergiledi.

AVRUPA’YA TERZİ USULÜ ÜRETİM

Tuğrul Arıkan

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da tüm dünyadan ticari araç devlerinin yakından izlediği bu önemli organizasyonda, Türkiye’nin ticari araç markası olarak 3’ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modelle katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yakın dönemde fosil yakıtlı toplu taşıma araçlarının girmeyeceğine işaret eden Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak yeni elektrikli modellerimizle pazarın ihtiyacına cevap veren elektrikli modellerimiz çalıştığımız ortaklarımız tarafından çok beğenildi. Avrupa’daki bu yasağı yeni modellerimizle aşacağız. Pazar bu yönde gidiyorsa bizde buna ayak uyduracağız. Terzi usulü çalışarak ihitiyaca uygun toplu taşıma araçları üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz araçları yüzde 85’i seri üretim değil, özel üretim araçlar. Yerli bir markayız. Elektrikli araçlarımızdada yerli üreticilerle çalışıyoruz. Kullandığımız bataryalardada yerli tedarikçiyi tercih ettik” şeklinde konuştu.

300 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

Tanıtılan elektrikli Novociti Volt’un üzerinde konumlandırılmış olan piller, 200 kilovatsaatlik batarya kapasitesiyle araca 270 kilometreye kadar menzil imkanı sağlıyor. Pil paketlerinin tavanda pozisyonlandırılması, aracın menzilinin artırılıp azaltılması projelendirilebiliyor. Aracın arka tarafında konumlandırılan elektrik motoru ise 240 kilovatlık (kW) motor gücü ve 2 bin 300 newton/metrelik (Nm) tork değerine sahip bulunuyor. Garanti kapsamında, pil ömrünün 5 yıl veya 250 bin kilometre boyunca yüzde 70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor. Araç tek şarj soketinden AC (22 kW) ve DC (140 kW) tipte şarj edilebiliyor. 600 V’lik voltajıyla 2 saate kadar düşen hızlı şarj (DC) imkanının yanında ev tipi prizden 8 saate kadar şarj edilebiliyor. Novociti Volt’un hızlı şarj dolum sistemi sayesinde 10 dakika içerisinde, 140 kW güçle 30 kilometre veya 200 kW güçle 50 kilometre menzil imkanı sağlanabiliyor. Günde bir kez uygulanmak şartıyla 10 dakikalık hızlı dolum pil ömrünü etkilemiyor.

Türkler otobüste birinci

  • Brüksel’de başayan ve 23 Ekim’e kadar devam edecek olan Busworld otobüs fuarına Türkiye en fazla katılımla çıkarma yaptı. Yerli otobüs üreticilerinin yanı sıra onların tedarikçileri de fuarda yerini aldı. 100’e yakın firmayla en fazla katılımcının Türkiye olduğu Busworld 2019 adeta gövde gösterisine dönüştü. Fuarda Anadolu Isuzu’nun 3 prömiyerinin yanı sıra Karsan Atak ve Jest elektrikli modelleriyle boy gösterirken, Otokar ise e-Kent elektrikli otobüsünün tanıtımını yaptı. Fuarda bu markaların yanı sıra Adanalı Temsa’da otobüslerini sergiledi.

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