Müjdenin büyüğü kaya gazından

Kumbaroğlu, “ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin yaptırdığı 41 ülkeyi ve 137 sahayı kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre Trakya’da 34 milyar metreküp standart kaya gazının yanı sıra önemli ölçüde propan, bütan gibi sıvılaştırılabilir hidrokarbonları içeren 144 milyar metreküp de ıslak kaya gazı var” ifadelerini kullandı.

GÜNEY DOĞUDA İKİ KATI KAYNAK

Kaya gazının Trakya dışında Güneydoğu Anadolu’da da olduğunu söyleyen Kumbaroğlu, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hatay’dan Hakkari’ye kadar uzanan Dadaş formasyonu dahilinde Trakya’nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir rezervuar bulunuyor. TPAO kaya gazı teknolojisine odaklanırsa ülkemizin enerji görünümünde ve önceliklerinde köklü değişikliklere yol açacak büyük atılımlara da öncülük edebilir” dedi.