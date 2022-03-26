Ekonomi MÜSİAD ve AMACtan savunmada anlamlı iş birliği
SAVUNMA SANAYİ

MÜSİAD ve AMAC’tan savunmada anlamlı iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) arasında sektörel iş birliği buluşması gerçekleştirildi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MÜSİAD ve AMAC’tan s​avunmada anlamlı iş birliği
Programda savunma sanayindeki gelişmeler, MÜSİAD'ın savunma sektöründeki çalışmaları ve iş birliği alanlarına yönelik gelişmeler ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) arasında sektörel iş birliği buluşması gerçekleştirildi. Programda savunma sanayindeki gelişmeler, MÜSİAD'ın savunma sektöründeki çalışmaları ve iş birliği alanlarına yönelik gelişmeler ele alındı. AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler'in da katıldığı toplantıda MÜSİAD üyesi iş insanları ve farklı ülkelerden ataşeleri büyük ilgi gösterdi. Ankara'da düzenlenen etkinliği değerlendiren MÜSİAD Genel Başkan Vekili Muhammet Ali Özeken, Türk savunma sektörünün AR-GE çalışmaları ile önemli projeler geliştirdiğini belirtti.

TÜRKİYE SINIF ATLADI

  • Türkiye’nin, son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi savunma sektöründe de önemli bir devrim gerçekleştirdiğini, söyleyen Mehmet Ali Özeken, yerli ve milli üretim vizyonuna yönelik yatırımlarının; üretici, yatırımcı ve sanayicilerin global sahadaki marka bilinirliğini gün geçtikçe artırdığını kaydetti. Özeken, “Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağının bilincindeyiz” dedi. MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş "Bu buluşma, hem askeri ataşeler için hem de MÜSİAD üyeleri için bir avantaj niteliğinde. Bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle başarısını kanıtlayan MÜSİAD'ın yabancı ülke temsilcilerine ulaşabilmesi, iş fırsatlarının kapısını aralamanın yanı sıra ülkeler arası ilişkileri de kuvvetlendirmeye vesile olacak, Türk savunma sanayisinin tanınırlığını artıracak, sektörün, ihtiyaçlar doğrultusunda nokta atış tedarikçi sunmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor

AMAC Başkanı Tuğgeneral Kipling V. Kahler organizasyonla alakalı şöyle konuştu: “MÜSİAD’ın bu tarz faaliyetleri savunma sanayii ürünleri üreticilerini tanımamızı sağlamakta ve böylece Türkiye’deki askeri temsilcilik görevimizi yerine getirmemize yardımcı oluyor. AMAC, bugün 124 üyesiyle büyük bir oluşum. 122 üyesi Türkiye’de, diğer 2 üyesi başka ülkelerde faaliyet gösteriyor.”

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