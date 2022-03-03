Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA’lara Bayraktar denmeye başlandı

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi konulu programda öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bayraktar, savunma sanayinin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminden bahsederek, "2014'te savaşın seyrini dünyada değiştiren, dünyada da şu an kendi sınıfının en iyisi olarak görülen Bayraktar TB2, 2019'da dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği 6 tonluk kendi sınıfının en moderni Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşu oldu. Gelecekte akıllı uçan mobilite geliyor. Drone'lar hayatımıza girdikçe zirai ilaçlamadan, ücra köşede kalmış insanlara yardım götürmeye kadar, bina camlarını silmeye kadar uçan mobilitenin geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE YÜZDE 85 DIŞA BAĞIMLIYDI"

Bayraktar, "2002'ye döndüğünüzde Türkiye savunma sanayi açısından baktığınızda yüzde 85 oranında dışarıya bağımlıydı. İnsansız hava araçlarının Türkiye'deki ismi Heron'du. İHA değil, Heron deniyordu. Dünyada bu sınıftaki SİHA'lara biraz Bayraktar denmeye başlandı. Bir anlamda vizyon değişikliğiyle yüzde 15'li yerli katkıdan yüzde 70-80'lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızda bu yüzde 93 oranında gerçekleşti ki bütün tasarımları bize ait bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Bu dünyada da rekor sayılabilecek bir yerliliktir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylelikle, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluşmuş oldu. Bayraktar AKINCI B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi. \"AKINCI C de yakında göklerde olacak\"<br>Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun.\" ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabından, \"Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.\" paylaşımında bulundu.​ Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın B modeli gökyüzüyle buluştu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "AKINCI C de yakında göklerde olacak." dedi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise "Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." paylaşımında bulundu.

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MİLLİ OLMANIN ÖNEMİ SON DÖNEMDE GÖRÜLÜYOR

Milli ve özgün araçlar yaptıklarını belirten Bayraktar, "Milli olmasa zaten savunma sanayini düşünecek olsanız dışarıya bağımlı olduğunuz sürece kontrolün sizde olması mümkün değil. Hatta şu son dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kimse size yardım dahi etmeyebiliyor. Türkiye'ye yıllarca SİHA verilmedi. İyi ki verilmedi biz de kendi teknolojimizi geliştirmiş olduk. Bir kere şahaser yapmak istiyorsanız kimseye benzememesi lazım, başkasının kopyası olmaması lazım. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde yüksek teknolojinin yapılacağına inanacak bir elin sayısını geçecek insan yoktu. Hala dalga geçenler var" diye konuştu.

OYNAT 02:22 Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

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'İNSANLIĞIN FAYDASINI DÜŞÜNEREK YAPIN'

Bir işi yaparken 'niye yaptın?' sorusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ülkemizi tam bağımsız ve müreffef savunma sanayi konusunda tam bağımsız kılmak için yaptık. İnsanoğlu kendini önceleyen varlık. Kendinden öte aileni, ailenden öte cemiyetini, cemiyetinden öte toplumunu, toplumundan öte milletini, milletinden öte insanlığın faydasını düşünerek ne yapıyorsan yap. Niye yaptın sorusuyla bir yere gitmek mümkün"