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Ekonomi Bakanlık duyurdu Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman başlıyor?

Bakanlık duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor.

Haber Merkezi Diğer
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk ödemelerin banka hesapları ve PTT üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak
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  • Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

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Ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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