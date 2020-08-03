Bakan Selçuk açıkladı: Koruma altındaki çocuklara kariyer desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 13-18 yaşlarındaki çocukların iş ve meslek sahibi olmaları ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik, İŞKUR ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 13-18 yaşlarındaki çocukların, İŞKUR il müdürlüklerinde görevli iş ve meslek danışmanlarıyla eşleştirilerek çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmelerinin sağlanacağını bildirdi.

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Çocuk destek merkezleri ve çocuk evleri sitesindeki 13-18 yaş aralığındaki 2 bin 899 çocuğa toplam 96 iş ve meslek danışmanı ile hizmet verilmesinin planlandığını, çalışmaların geçen ay başladığını bildiren Bakan Selçuk, çocukların doğru yönlendirmeyle geleceğe daha sağlam adımlar atacaklarına inandıklarını vurguladı.

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"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koruma altındaki çocukların, mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek "Koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen çocukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili bir şekilde yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Koruma altındaki çocuklarımızın yönlendirme sürecinde izlemesini sağlamak için oluşturduğumuz teknik altyapı çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.