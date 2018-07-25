Ekonomi Nestle 16 yıllık şekil davasını kaybetti
İŞ DÜNYASI

Nestle Kit Kat'ın şekline ait telif talebini kaybetti

Nestle 16 yıllık şekil davasını kaybetti

Nestle, çikolatası Kit Kat'ın şeklinin haklarına kendisinin sahip olduğunu öne sürdüğü davayı kaybetti. 16 yıldır süren davada Avrupa Adalet Mahkemesi, Nestle'nin Kit Kat'ın dört parmak şeklinin telif haklarına sahip olmadığına hükmetti. Söz konusu şekil ilk defa 83 yıl önce kullanılmaya başlanmıştı.

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Kit Kat'ın şekline ait telif talebi davası sonuçlandı.
Kit Kat'ın şekline ait telif talebi davası sonuçlandı.

Davanın geçmişi Cadbury, Milka, Oreo, Toblerone ve Cadbury marka çikolataların sahibi olan Mondelez firmasıyla Nestle arasındaki rekabete dayanıyor.

83 YILDIR KULLANILIYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre; Norveçli Mondelez şirketi, Kvikk Lunsj marka çikolatasını 1937 yılından beri üretiyor. Kit Kat'ın piyasaya çıkması ise 1935'e dayanıyor.

Kvikk Lunsj'un da şekli dört parmak şeklinde.

NESTLE TELİF HAKKI İÇİN BAŞVURMUŞTU

Bu iki çikolata 65 yıl boyunca piyasada beraber bulunsa da Nestle, 2002 yılında bu şeklin telif hakkını almak için başvuru yaptı.Avrupa Birliği 4 yıl sonunda Nestle'ye telif haklarını verse de Mondelez karara itiraz etti.

  • Daha sonra temyiz üzerine temyiz davalarıyla iki marka arasındaki telif hakkı mücadelesi devam etti.

4 ÜLKEDEN KANIT ELDE EDEMEDİ

2016 yılında bir alt mahkeme Nestle'nin her AB ülkesinde tanınır olduğunu kanıtlamasını istedi, ancak Belçika, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz'den bir kanıt elde edilemedi. Bu hükme bütün taraflar karşı çıktı.

TELİF TALEBİNİ AB'DE KAYBETTİ

En son olarak AB'nin üst düzey mahkemesi AB'nin sadece bir kısmında bir ürünün tanınır olmasının değil, birliğin bütün piyasaları için bunun gösterilmesi gerektiğini belirtti.

O yüzden Kit Kat AB çapında telif hakkı talebini kaybetti. Kit Kat, bu mücadeleyi ulusal düzeyde sürdürmeye devam edebilir.

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