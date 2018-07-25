Ekonomi ABDli rahip eve alındı THY uçuşa geçti
İŞ DÜNYASI

Andrew Brunson eve alındı THY uçuşa geçti

ABD'li rahip eve alındı THY uçuşa geçti

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından TL varlıklarda hızlı kazanç yaşandı. THY hisseleri yüzde 14,40 değer kazancı ile son 14 yılın en büyük yükselişini kaydederken, Halkbank'taki değer kazancı ise yüzde 16'yı aştı. Dolar ve euro ise karar sonrası hızla düşüşe geçti.

Haber Merkezi Diğer
THY hisseleri 14 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.
THY hisseleri 14 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınarak adli kontrole tabi tutulması kararı TL varlıklara ralli getirirken Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı.

Yüzde 14,40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.

THY hisseleri 18,19 lira oldu. Devre kesiciden sonra prim yüzde 7,23'e geriledi.

Rahip Brunson'a ev hapsi
GÜNDEM
Rahip Brunson'a ev hapsi


HALKBANK'TA KAZANÇ YÜZDE 16'YI AŞTI

THY hisselerinin yanı sıra Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16,37 yükselişle 7,39 lirayı gördü.

DOLAR 4,83'E GERİLEDİ

Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin, ABD ile ilişkilerde iyileşme sağlanabileceğine yönelik oluşturduğu beklenti ilk anda piyasalar tarafından da satın alındı.


Dolar kuru 4.86 seviyelerinden 4.83 liraya inerken, euro da 5.65 TL oldu. BIST 100 ise yüzde 3'e yakın primli hareket ediyor.

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