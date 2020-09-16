Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz

İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, helal olmadığını açıkladı. Sosyal medyadan sorulan soruya karşı 'Hayır, helal değiliz' yanıtı tepkilere yol açtı.
No, they are not halal.
No, they are not halal.— Nutella (@NutellaUSA) September 13, 2020
Tepkiler karşısında çark ettiler
Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.
Firma, ''Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz'' açıklamasında bulundu.
HELAL DEĞİLİZ
Vatandaşın ürünleriniz helal mi suâline
Nutelle'dan cevap: HAYIR HELAL DEĞİL
Gerçeğin itirafı sonrasın ne yapacağını şaşıran Nutella bakın sonra ne yazdı:https://t.co/bKebCSWsQC
Not: Bu itiraf diğerlerinin helâl olduğu mânâsına yorumlanamaz pic.twitter.com/8aPqbFyhrC
HELAL DEĞİLİZ