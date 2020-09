Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz

İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, helal olmadığını açıkladı. Sosyal medyadan sorulan soruya karşı 'Hayır, helal değiliz' yanıtı tepkilere yol açtı.

No, they are not halal. — Nutella (@NutellaUSA) September 13, 2020

Tepkiler karşısında çark ettiler

Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.

Firma, ''Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz'' açıklamasında bulundu.

HELAL DEĞİLİZ



Vatandaşın ürünleriniz helal mi suâline

Nutelle'dan cevap: HAYIR HELAL DEĞİL



Gerçeğin itirafı sonrasın ne yapacağını şaşıran Nutella bakın sonra ne yazdı:https://t.co/bKebCSWsQC



Not: Bu itiraf diğerlerinin helâl olduğu mânâsına yorumlanamaz pic.twitter.com/8aPqbFyhrC — Gıda Hareketi (@gidahareketi) September 16, 2020

