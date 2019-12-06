Irkçı muhalefet lideri Salvini Türk fındığını hedef aldı: Nutella yemiyorum içinde Türk fındığı var

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini taraftarlarıyla bir araya geldiği bir mitingde Türk fındığını hedef aldı. Mitingde bir göstericinin 'Nutella yiyor musunuz?' sorusuna Salvini, "İçinde Türk fındığı var, İtalyan fındığı olsa daha güzel olur." dedi.

Yabancı karşıtlığı ile tanınıyor

Irkçı söylemleri ve mülteci karşıtlığı ile dikkat çeken Salvini, geçtiğimiz ay Roma'da on binlerce kişinin katılımıyla ortak mitingde konuşmuş, "Türkiye'yi Avrupa'ya alma çalışmaları delilik" demişti.

Matteo Salvini, iki ay önce İtalya'da koalisyon hükümetinde yer alıyordu.

Bir süre İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait gemilerin İtalya kara sularına girişini yasaklamıştı.

Türkiye fındık iharacatında rekor kırıyor

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı. İtalyan devi Ferrero ise firma bazında en çok Türk fındığı ithal eden kurum oldu. Ferrero'nun satın aldığı fındık tek başına birçok ülkenin ithalat oranını geride bıraktı.

Türkiye'de Eylül ayından bu yana ilk 11 haftada 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

2019-2020 fındık ihraç sezonunda ise 300 bin tonun üzerinde ihracat yapılması bekleniyor.