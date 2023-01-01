O ilde büyük kriz: Markete giden ekmek bulamayacak artık sadece fırınlarda yapılacak

Yeni yılda asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarında yaşanan zamların ardından gıdadan akaryakıta birçok hizmette fiyat artışı yaşandı. Yeni yılda her kalemde yaşanan 'zam furyası' şimdiden asgari ücreti eritirken Sivas'ta ekmeğe yapılan zam krize neden oldu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclisi, artan maliyetler nedeniyle 3,5 liradan satılan 240 gram ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkarılmasına karar verdi. STSO Meclisi'nin aldığı zam kararına Sivas Belediyesi itiraz etti. Belediye, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık imzası ile Sivas Valiliği'ne gönderilen itiraz yazısında ekmek fiyatı rayiç bedelinin uygun olmadığını ifade etti.

EKMEK ÜRETİMİNDE KISITLAMA KARARI

Sözcü'nün haberine göre; Belediyenin emek zammına itirazı sonrasında Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı bir açıklama yaparak bugünden itibaren kentte ekmek üretiminde kısıtlamaya gideceklerini duyurdu. Bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini bildiren üreticiler sadece fırınlarda ekmek satacaklarını açıkladı.









SADECE FIRINLARDAN SATILACAK