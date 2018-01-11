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Online tamircinin 20 bin abonesi var: Yurtdışından davet geliyor

Oto tamirciliği yapan Cenk Soner'in, araçların onarım aşamalarını kaydedip yayınladığı video kanalını 20 bin abone takip ediyor. Sosyal paylaşım sitesinde 6 milyon izlenme rakamına ulaşan Soner’i yurtdışına araç tamiri için davet edenler de çıkıyor.

Haber MerkeziAA
Online tamircinin 20 bin abonesi var.
Online tamircinin 20 bin abonesi var.

Bağcılar'daki oto sanayi sitesinde tek arabanın sığabildiği dükkanında oto tamirciliği yapan Cenk Soner'in, onarımın detaylarını anlattığı video kanalını 20 bin kişi takip ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışından birçok takipçisi olan Soner, çektiği videolarla hem meslek dersleri niteliğinde paylaşımlar yapıyor hem de tamir aşamalarını video ile kayıt altına alarak müşterilerine bilgi kaynağı işlevi görüyor.

  • Sosyal paylaşım sitesinde 20 bin abonesi ve 6 milyon izlenme rakamına ulaşan Soner’i yurtdışına araç tamiri için davet edenler de çıkıyor.

Çalışmalarını anlatan Soner, videolarında öğretici özelliğinin ön planda olduğunu belirterek, 11 yıldır oto tamirciliği yaptığını, ilk başlarda sosyal medyayla ilgili bir düşüncesinin olmadığını anlattı.

"Sevdiğim bir dostum, tamir ettiğimiz araçları ve tamir sürecini kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşmamı önerdi ve bu öneriyle video kanalı işine başladım" diyen Soner, müşterilerinin araçlarına yönelik şikayetlerini video kayıt eşliğinde tespit ettiklerini belirtti.

Aracın bütün tamir aşamalarını açıklayıcı bir şekilde kayıt altına alıp yayınladığını dile getiren Soner, şunları kaydetti:

"Örneğin bir araç geldi, aracın motor sesinde bir farklılık vardı. Başlangıçta bu sesi videoya aldık. Sonra arızasını tespit ettik. Parça parça tüm tamir aşamalarını videoya aldık. Bu şekilde hem aracın sahibi hem de konuya merakı olanlar motordan çıkan farklı sesin sebebini bu şekilde öğrenmiş oldu. Videolarımızın öğretici özelliği ön planda. Kanalımızın birçok meslek öğretmeni takipçisi var. Bu arkadaşlarımız bana ulaşıp videoları öğrencilerine izlettiğini söylüyor. Edirne, Ankara, Erzurum gibi birçok şehirden bize ulaşan arkadaşlarımız oluyor. Mesela, Erzurum'dan bize ulaşan bir müşterimiz vardı. Müşterimiz, kendi imkanlarıyla motoru söküp kargo ile bize gönderdi. Ondan sonra biz de gerekli tamiri yapıp Erzurum'a gönderdik. Bunun dışında Fransa'dan bir takipçimiz var. Bir aracı var, orada arızasını çözemiyordu. Ben kendisine tarif ettim, sonunda arızanın ne olduğunu tespit ettik."

Araçların videolarını çekerken araç sahiplerinden izin aldığını da vurgulayan Soner, "Müşterilerimiz araçlarını satarken tamir işlemlerini aracı satın alacak kişiye gösterebiliyor. Videolarımız sosyal paylaşım sisteminde yayınlıyoruz. 20 bin abonemiz 6 milyon görüntüleme var" dedi.

Bilgiyi paylaşmanın güzelliğine değinen Soner, videoları sayesinde sorununu çözen kişilerin olmasından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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