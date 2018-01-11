Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Adalet Şurası”nda yaptığı konuşmada, yeni bir yargı reformu hazırlığında olduklarını söyledi.

Yıldırım, hükümet olarak yeni bir yargı reformunun içinde olduklarını belirterek, yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini yakın zaman içerisinde TBMM’ye getireceklerini bildirdi. Uyuşmazlıklara süratle cevap verecek, yeni çatışmalar üretmeden, ihtilafları kalıcı şekilde çözecek bir sistemi işler halde tutmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, mahkemelerin klasik dava ve hak arama yolları için gerekli ancak yeterli olmadığının altını çizdi.

MAHKEMELERİN YÜKÜ AZALACAK

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Hızlı ve etkili işleyen bir adalet sisteminin, başından beri AK Parti iktidarının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden ve atılan adımlardan örnekler veren Yıldırım, “Ağır iş yükü altındaki mahkemelerin yükünü azaltacak adımları da ihmal etmedik. İstinaf yargısıyla, iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçtik. Adli yargıda halen dokuz merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını da artıracağız ve 15’e çıkaracağız. Diyarbakır, Kayseri, Konya, Sakarya, Trabzon ve Van İstinaf mahkemeleri de önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek” diye konuştu.

Otobüs nostaljisi

Başbakan Binali Yıldırım, TRT’de yayınlanan Gönül Dağı programına konuk olarak 302 model otobüs sürdü. 15 senedir doğru dürüst araba kullanmadığını anlatan Yıldırım, “Benim için büyük fırsat oldu. Eski günlerimi hatırladım. Sürdüğümüz otobüsün benim için büyük anlamı var. 1978’de otobüsçülüğe başladım, o zaman aldığımız otobüs bu” dedi.

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