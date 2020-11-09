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Ekonomi Kilosu 23,5 lira olunca fındık üreticisi beklemede kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu'da fındığın kilosu 23,5 lira

Kilosu 23,5 lira olunca fındık üreticisi beklemede kaldı

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 23,5 liradan işlem görürken, üreticilerin önemli kısmının halen fındığını elinde tuttuğunu belirten sektör temsilcileri ise üreticilerin bu fiyatlar karşısında beklemeyi tercih ettiğine vurgu yapıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, fındık fiyatlarının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını ifade etti.

Fındığın geçen hafta da Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü belirten Soydan, şu anda fiyatta herhangi bir artış gözükmediğini dile getirdi.

Soydan, üreticilerin önemli kısmının halen fındığını elinde tuttuğunu vurgulayarak, "Üreticiler bu fiyatlar karşısında beklemeyi tercih ediyor." dedi.

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