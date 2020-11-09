ASELSAN'dan 118 milyon avroluk savunma sistemi sözleşmesi ASELSAN'dan 118 milyon avroluk imza Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan ilana göre ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 13:00 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 13:45 AA