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Ekonomi ASELSANdan 118 milyon avroluk imza
İŞ DÜNYASI

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk savunma sistemi sözleşmesi

ASELSAN'dan 118 milyon avroluk imza

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan ilana göre ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

  • Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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