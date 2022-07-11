Ekonomi Orman atıkları enerjiye dönüşüyor 2 bin800 megavatlık potansiyel
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Orman atıkları enerjiye dönüşüyor: 2 bin800 megavatlık potansiyel

Türkiye’de enerji tüketimindeki ithalatı azaltmak için enerji arzının çeşitlenmesini sağlayan biyokütle, kaynak potansiyeli açısından önemli yenilebilir enerji kaynakları arasında gösteriliyor. Ormansal atıklar biyokütle tesislerinde, çeşitli çevrim teknolojileri kullanılarak enerjiye dönüştürülebiliyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Orman atıkları enerjiye dönüşüyor: 2 bin800 megavatlık potansiyel
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Odun, odun kömürü, tarımsal atıklar ve hayvansal atıkların dönüştürülmesi ile edilen biyokütle ve biyoatıklar, enerji, sanayi, ulaşım ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye’de enerji tüketimindeki ithalatı azaltmak için enerji arzının çeşitlenmesini sağlayan biyokütle, kaynak potansiyeli açısından önemli yenilebilir enerji kaynakları arasında gösteriliyor. Ormansal atıklar biyokütle tesislerinde, çeşitli çevrim teknolojileri kullanılarak enerjiye dönüştürülebiliyor.

Türkiye’de mevcut orman atıkları kullanılarak 2 bin 800 megavat enerji üretimi yapılabilir. 2 bin 800 megavatlık enerjinin, yakma metoduyla ve buhar türbini kullanılarak, yüzde 20’si elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Türkiye’de bulunan biyokütle üretim tesislerinin toplam lisanslı kurulu gücü 2021 Ocak ayı sonunda bin 61,57 kilovatken 2022 Ocak ayı sonunda bin 568,87 kilovata ulaştı.

DESTEK KOSGEB’DEN

Üretim tesislerinin kurulu gücü yüzde 47,79 artış gösterdi. Toplam enerji kaynakları kurulu gücünün ise yüzde 1, 70’ini oluşturdu. Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri kategorisi altındaki firmalar 5 milyon TL’ye kadar destekleniyor. KOSGEB bünyesindeki AR-GE ve inovasyon destek programı ile biyokütle atık projeleri destekleniyor. Bu çerçevede biyokütle yakıtlı yakmalı gazlaştırma sistemi, dökme dilimli katı yakıt ve biyokütleyle çalışan hibrit kat kaloriferi, akışkan yataklı kazanda biyokütle ve toz kömür yakımı, atık biyokütle öğütme makinesi tasarımı gibi projeler tamamlandı.

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