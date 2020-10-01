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Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak
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Orman Genel Müdürlüğü ​274 daimi işçi alacak! OGM işçi alımı ve başvuruları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alacak. Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 274 daimi işçi istihdam edecek. Haberimizde hangi ile kaç işçi alınacağınız bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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