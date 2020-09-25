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Diyanet 5 bin personel alacak! Diyanet personel alımı tarihi, başvuru ekranı ve şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kur'an Kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 6 -20 Ekim tarihleri arasında müracaatların başlayacağı başvurulara ilişkin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) internet sitesinde yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

Diyanet 5 bin personel alacak

Bu kapsamda bin 400 Kur’an Kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi.

Diyanet personel alımı tarihi, başvuru ekranı ve şartları

2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

  • Kur'an Kursu öğreticilerinin bin 300’ü, imam hatiplerin ise bin 500’ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek.


  • Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 'sinav.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.


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