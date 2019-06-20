Ekonomi OSB istihdam deposu oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OSB istihdam deposu oldu

2002 yılından bugüne 121 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) açılan Türkiye’de, bu sayede 1 milyon 485 bin kişi daha iş sahibi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim; olmazsa olmazımızdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki Arsan Kauçuk Plastik Makine fabrikasının açılış törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki Arsan Kauçuk Plastik Makine fabrikasının açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısını 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayısını da 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkardıklarını açıkladı. Sakarya'daki OSB'de yer alan Arsan Kauçuk Plastik Makine fabrikasının açılış törenine katılan Varank, söz konusu tesis hakkında bilgi vererek, “20 milyon dolarlık bu yeni yatırımdaki modern ve akıllı üretim sistemleriyle Arsan istihdamını da cirosunu da artıracak. Aynı zamanda deprem izolatöründen Metro inşaatlarında kullanılan tünel segment contalarına kadar bugüne kadar ithal edilen birçok ürünü yerli imkanlarla üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

TEKNOPARK YATIRIMI KATLANDI

Türkiye'nin; üretimle, üretimden gelen katma değerle büyüyüp hedeflerine ulaşacağını anlatan Varank, bu kapsamda OSB'lerin ekonomiye sağladığı katkıları şöyle anlattı: "2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık. Sadece bu veriler bile, ülkemizin hızlı büyümesinin ve güçlü kalkınmasının önemli göstergeleridir. Türkiye’nin kalkınma hikayesinin başka bir göstergesi olan küçük sanayi sitelerimiz de kabına sığmaz hale geldi. 2002’den günümüze 118 sanayi sitesini destekleyerek, 118 bin kişiye istihdam sağladık. Bu dönem; sanayimizi sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştirdiğimiz bir dönem oldu. 2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 63’ü faal olmak üzere 84’e ulaştı. Buralarda çalışan Ar-Ge personeli 53 bini aştı. Ayrıca, AR-GE’yi yaygınlaştırarak, sanayicilerimizin daha çok ar-ge yapmasını sağlamak için reform niteliğinde adımlar attık."

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‘MİLLİ TEKNOLOJİYE BAŞ KOYDUK’

Önümüzdeki dönemde “milli teknoloji hamlesi” anlayışı çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara sağlanan desteği daha da artıracaklarını açıklayan Varank, şunları söyledi: "Bunun için yeni destek programları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ettik. Tabi bazen bizim bu çabamızı küçümseyenler, Türkiye’de sanki yatırımlar durmuş, yeni fabrikalar açılmıyormuş gibi hava estirenler olduğunu görüyoruz. Halbuki milli üretim seferberliği artık Türkiye’de ‘ete kemiğe bürünmüş, meyve veren, somutlaşmış’ bir gerçektir. Kanıt isteyenler buraya, Ferizli’ye gelsinler, fabrikaları gezsinler, ortaya konan çabayı ve emeği görsünler. Açıkça söylüyorum: Biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim; olmazsa olmazımızdır."

  • 120 bin kişiye iş bulacak proje
  • Ömer Bulut
  • TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yıl sonuna kadar ekonomiye 16 milyarlık kaynak aktaracaklarını söyledi. TOKİ’nin dolaylı olarak 250 alt sektörü desteklediğini belirten Bulut, “Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız” açıklamasını yaptı. Ekonomi ve istihdama da yüksek katkı sunduklarını vurgulayan Bulut, “Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduk ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lira hak ediş ödedik” dedi.

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