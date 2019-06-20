Ekonomi Yerli imalatı güçlendiren imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli imalatı güçlendiren imza

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Paris Havacılık Fuarı’nda her türlü özgün ve yerli motor gelişimine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı. TEI ile GE Additive arasındaki anlaşmayla katmanlı imalat teknolojisinin geleceğine yatırım yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Akşit ve Jason Oliver (Sağda)
Mahmut Akşit ve Jason Oliver (Sağda)

Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Fransa'daki Paris Havacılık Fuarı'na katılarak özgün ürünlerini ve imalat kabiliyetlerini sergiliyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Milli muharip uçağı projesi TFX'in ana yüklenicisi de olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile GE Additive arasında katmanlı (eklemeli) imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında iki adet M Line sistemi ve iki adet M2 makinesi tedarik edilecek. TEI'nin katmanlı imalat teknolojisine yaptığı bu yatırım, bu alanda Türkiye'deki lider pozisyonunu da perçinlemiş oldu.

ÖZGÜN MOTOR İÇİN ÖNEMLİ

Bu yıl 53'üncüsü organize edilen dünyanın en büyük havacılık fuarında söz konusu iş birliğinin imza töreni TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit ve GE Additive Üst Yöneticisi Jason Oliver tarafından yapıldı. Bu anlaşmayla TEI'nin ve imalat teknolojisinin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Akşit, "GE ile uzun süredir devam eden ortaklığımız ve iş birliğimiz, GE Additive makine portföyü ile daha kapsamlı bir hal almıştır. Katmanlı imalat ve diğer ileri imalat teknolojilerine yatırım yaparak gerek özgün motor projelerimizde gerekse müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kabiliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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