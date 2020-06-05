Otomatik vites otomobil aldık: Her 10 araçtan 7’si otomatik vites

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 aded oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020’nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 aded seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9’luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 aded olarak belirlendi.

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DÜŞÜK VERGİ TERCİH SEBEBİ

Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1’ini vergi oranları düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 84 adedle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adedle yüzde 23,6 pay aldı. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedanları yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

OTOMATİK ARAÇ BİRİNCİ

Öte yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adedlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adedle yüzde 30 pay aldı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adedlik satış belirlenmişti. Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70’e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adedleri de 2019’un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

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Fotoğraf: Arşiv

17,5 MİLYONUN KASKOSU YOK

Atilla Benli

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Olası risklere karşı seyahate çıkmadan önce aracınızın sigortasını yaptırmayı unutmayın. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden Nisan 2020 itibarıyla ülkemizde 23,4 milyon taşıt olduğunu ancak sadece 18,3 milyon taşıtın trafik ve 5,9 milyon taşıtın kasko poliçesi bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle araç sahiplerine kasko ve trafik poliçelerini kontrol etmelerini, süresi dolan poliçelerini ise yenilemeyi ihmal etmemelerini tavsiye diyoruz” açıklamasında bulundu.