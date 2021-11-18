Ekonomi Otomobil satışlarında Avrupa Birliğinde sert düşüş
OTOMOTİV

Otomobil satışlarında Avrupa Birliği'nde sert düşüş

AB'de yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 azalarak 665 bin 1'e geriledi. En fazla yeni otomobil satışını Stellantis Grubu gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Otomobil satışlarında Avrupa Birliğinde sert düşüş
Foto/arşiv

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,3 azalarak 665 bin 1 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Ekim 2020'de 953 bin 603 adet olarak gerçekleşmişti.

AB ülkelerinde otomobil satışları temmuz, ağustos ve eylül aylarında da sert düşmüştü.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 35,7, Almanya'da yüzde 34,9, Fransa'da yüzde 30,7 ve İspanya'da yüzde 20,5 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 178 bin 683, Fransa’da 118 bin 519, İtalya'da 101 bin 15 ve İspanya'da 59 bin 44 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 8 milyon 191 bin 709'a yükseldi.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 147 bin 808'le Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu gerçekleştirdi.

Stellantis'i, 134 bin 103'le Volkswagen Grubu, 76 bin 705'le Renault Grubu ve 70 bin 984'le de Hyundai Grubu izledi.

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