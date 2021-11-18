Ekonomi 109 ton altın için beklenen onay çıktı Çalışmalara aralık ayında başlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

109 ton altın için beklenen onay çıktı: Çalışmalara aralık ayında başlanacak

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı. Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak. Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı tespit edilmişti.

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Kenan Biter Yeni Şafak
109 ton altın için beklenen onay çıktı: Çalışmalara aralık ayında başlanacak
Foto/arşiv

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, onay sürecinin tamamlanmasıyla aralık ayı içerisinde inşaatlara başlanacağı bildirildi.

ARALIK AYINDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır.

Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır."

Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak
Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak

3,5 MİLYON TONLUK REZERV TESPİT EDİLDİ

Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı tespit edilmişti. Yapılacak yatırımların ardından Bilecik'teki sahada 2022 yılının sonuna kadar yıllık 7 bin ton olmak üzere altın üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak
Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak

ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti de geçtiğimiz aylarda Hazine'ye devredildi.

2022 SONUNA KADAR ALTIN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan ÇED raporu ve diğer prosedürlerin tamamlanmasından kısa süre sonra tesis inşaat faaliyetlerine geçileceğini belirterek, "2022 yılının sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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