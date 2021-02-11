İlk tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi

Pegasus Hava Yolları, ilk tahvil ihracına 8-9 Şubat 2021 tarihlerinde 365 gün vade ve değişken faizli 150 milyon TL tutar ile piyasaya çıktı. Aracılığını ÜNLÜ & Co’nun yaptığı tahvil ihracına gelen yüksek talep doğrultusunda, Pegasus Hava Yolları piyasaya çıktığı ihraç tutarını artırarak 260 milyon TL ile tamamladı.

Pegasus Hava Yolları’nın ilk Türk lirası cinsi tahvil ihracı, piyasalardaki doğru fırsat penceresini yakalayan sayılı ihraçlardan biri olarak rekabetçi bir fiyatlama ve kaliteli talep kompozisyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu ihraç, yatırımcı bazının Pegasus Hava Yolları’na olan güvenini ve ÜNLÜ & Co’nun borç sermaye piyasalarındaki başarısını ortaya koydu.

REKLAM

Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Pegasus Hava Yolları olarak, 2005 yılından bu yana Türkiye’de liderliğini sürdürdüğümüz ‘düşük maliyetli havayolu modeli’ ile misafirlerimize uygun fiyatlı hava yolu ulaşımını genç filomuz ve yüksek zamanında kalkış oranlarımızla sunmaya devam ediyoruz. Dünyada hız kazanan koronavirüs aşılama işlemlerinin ardından, seyahat talebinin ivme kazanmasını ve kısa sürede tekrar olumlu bir noktaya ulaşmasını bekliyoruz. İhracımıza olan yatırımcı ilgisinin de bunu desteklediğini görüyoruz. İhracı gerçekleştirirken hem yatırımcı ve fonlama tabanının çeşitlendirilmesinden yararlanmak, hem de stratejik olarak değerlendirdiğimiz ve Türk şirketleri için önemli bir finansman seçeneği haline gelen tahvil piyasalarına girişimizi yaparak örnek teşkil etmek istedik.”

REKLAM

“Sermaye piyasaları açısından hareketli bir yıl olacak”

Yılın ilk tahvil ihraçlarından biri olma özelliğini de taşıyan bu işlemin başarı ile sonuçlanmasının, 2021 yılının hareketli bir yıl olacağına işaret ettiğini belirten ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Ayşe Akkın, “Öncelikle Pegasus Hava Yolları’nın tahvil piyasasında örnek teşkil edecek nitelikteki bu önemli ihracını yatırımcılara ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Son derece yüksek seviyede talep gören ve tutarı 260 milyon TL’de kestiğimiz ihracın başarısında, Pegasus Hava Yolları’nın piyasadaki güçlü konumu ile birlikte efektif bir pazarlama ve doğru zamanlama stratejisi de önemli rol oynadı. Bu ihraç ile Pegasus’un tahvil piyasalarında devamlılığını sağlamayı ve gelecek ihraçlar için de doğru bir başlangıç yapmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

REKLAM

Pandeminin etkisiyle 2020 yılında ertelenen birçok tahvil, halka arz, birleşme, satın alma ve diğer sermaye piyasası işleminin 2021 yılına kaldığına işaret eden Akkın, “Zorlu geçen 2020 yılına rağmen Pegasus Hava Yolları’nın ihracına da gelen güçlü talep, piyasaların geleceğe dair algısının pozitife dönmeye başladığını gösteriyor. Biz de ÜNLÜ & Co olarak sadece Türkiye’nin değil bölgesinin de lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu olarak çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz” dedi.